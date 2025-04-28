Пенн Бэджли с беременной женой появился на премьере Ты — фото

Пенн Бэджли. Фото: instagram.com/younetflix

Американский актер Пэн Бэджли вышел в свет со своей беременной женой Домино Кёрк. Звездная пара вместе появилась на премьере финального сезона сериала "Ты" от Netflix.

Фото с события возлюбленная актера поделилась в Instagram.

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Пенн Бэджли пришел на премьеру с беременной женой

На днях в Нью-Йорке состоялась торжественная вечеринка по случаю премьеры финального сезона сериала "Ты", в котором Бэджли сыграл главную роль.

Поддержать мужа на важном мероприятии также пришла и его жена. Звездная пара позировала вместе перед фотокамерами.

Для выхода в свет Домино выбрала яркое красное платье с длинным рукавом, которое подчеркнуло ее немалый животик. А Пенн появился на премьере в классическом костюме с галстуком кофейного оттенка.

Как стало известно в феврале, супруги ждут двойного пополнения в семье. Жена актера беременна двойней. Это стало неожиданностью не только для фанов, но и для звездных родителей, ведь они и не надеялись что малышей сразу будет двое. Двойняшки должны появиться на свет уже этим летом. Вместе Бэджли и Кёрк уже воспитывают 5-летнего сына Джеймса.

Напомним, звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт во второй раз стал отцом.

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