Пенн Бэджли с беременной женой появился на премьере Ты — фото

Звезда "Ты" появился на премьере с беременной двойней женой
Американский актер Пэн Бэджли вышел в свет со своей беременной женой Домино Кёрк. Звездная пара вместе появилась на премьере финального сезона сериала "Ты" от Netflix.
Фото с события возлюбленная актера поделилась в Instagram.
Пенн Бэджли пришел на премьеру с беременной женой
На днях в Нью-Йорке состоялась торжественная вечеринка по случаю премьеры финального сезона сериала "Ты", в котором Бэджли сыграл главную роль.
Поддержать мужа на важном мероприятии также пришла и его жена. Звездная пара позировала вместе перед фотокамерами.
Для выхода в свет Домино выбрала яркое красное платье с длинным рукавом, которое подчеркнуло ее немалый животик. А Пенн появился на премьере в классическом костюме с галстуком кофейного оттенка.
Как стало известно в феврале, супруги ждут двойного пополнения в семье. Жена актера беременна двойней. Это стало неожиданностью не только для фанов, но и для звездных родителей, ведь они и не надеялись что малышей сразу будет двое. Двойняшки должны появиться на свет уже этим летом. Вместе Бэджли и Кёрк уже воспитывают 5-летнего сына Джеймса.
Напомним, звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт во второй раз стал отцом.
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