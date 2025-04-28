Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька — акторів заскочили разом на прогулянці

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно став новим "Холостяком" країни, підігрів чутки про таємний роман з колегою. Зірку заскочили на прогулянці з акторкою Оленою Світлицькою.

Про це повідомило видання ТСН.

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Від недавно у мережі почали ширитися чутки про те, що "холостяк" насправді має стосунки з колегою. Актори разом грають у виставі "Основний інстинкт", але й поза сценою досить часто проводять час удвох.

А під час гастролей у Львові Цимбалюка та Світлицьку помітили на прогулянці містом за ручки. Кадри були зроблені ще на початку весни, однак, за словами інсайдерів, стосунки між парою продовжуються.

Олена Світлицька та Тарас Цимаблюк на прогулянці. Фото: ТСН

Так, Telegram-канал "Злива" приголомшив подробицями про роман між артистами. Як розповідають джерела, Цимбалюка та Світлицька часто "попадалися" під час спільних гастролей.

"Пара геть не ховається, їх бачили за кулісами ледь не всіх будинків культури і театрів, де були гастролі спільної вистави", — посилаються на інсайдерів у "Зливі".

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Окрім того, подейкують, що Світлицька також ймовірно візьме участь у новому сезоні "Холостяка", де Цимбалюк буде головним героєм.

Нагадаємо, що нещодавно у мережі почали говорити про те, що від актора вагітна відома співачка. Цимаблюк різко відреагував на чутки про те, що стане батьком.

Також Олена Світлицька, яка розлучається з чоловіком, говорила про можливе примирення.