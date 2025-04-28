Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая — актеров застали вместе на прогулке

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который недавно стал новым "Холостяком" страны, подогрел слухи о тайном романе с коллегой. Звезду застали на прогулке с актрисой Еленой Светлицкой.

Об этом сообщило издание ТСН.

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От недавно в сети начали распространяться слухи о том, что "холостяк" на самом деле имеет отношения с коллегой. Актеры вместе играют в спектакле "Основной инстинкт", но и вне сцены довольно часто проводят время вдвоем.

А во время гастролей во Львове Цимбалюка и Светлицкую заметили на прогулке по городу за ручки. Кадры были сделаны еще в начале весны, однако, по словам инсайдеров, отношения между парой продолжаются.

Елена Светлицкая и Тарас Цимаблюк на прогулке. Фото: ТСН

Так, Telegram-канал "Злива" ошеломил подробностями о романе между артистами. Как рассказывают источники, Цимбалюка и Светлицкая часто "попадались" во время совместных гастролей.

"Пара совсем не прячется, их заставали за кулисами чуть ли не всех домов культуры и театров, где были гастроли совместного спектакля", — ссылаются на инсайдеров в "Зливе".

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кроме того, поговаривают, что Светлицкая также, вероятно, примет участие в новом сезоне "Холостяка", где Цимбалюк будет главным героем.

Напомним, что недавно в сети начали говорить о том, что от актера беременна известная певица. Цимаблюк резко отреагировал на слухи о том, что станет отцом.

Также Елена Светлицкая, которая разводится с мужем, говорила о возможном примирении.