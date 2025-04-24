СолоХа вагітна від Тараса Цимбалюка — актор прокоментував чутки, відео

Цимбалюк відреагував на чутки про те, що стане батьком
Український актор Тарас Цимбалюк, який став головний героєм нового сезону шоу "Холостяк", вперше прокоментував чутки про те, що скоро стане батьком. Зірку "Чорного ворона" підозрюють у стосунках із відомою співачкою.
Актор записав відеозвернення у TikTok.
Тарас Цимбалюк прокоментував чутки про роман з СолоХою
Днями у ЗМІ почали ширитися чутки про те, що актор скоро стане батьком. А дитину від нього нібито чекає співачка СолоХа, з якою Цимбалюк грає в одній виставі "Наші Кайдаші".
У відповідь на це актор записав відеозвернення, якому спростував чутки про роман з колегою. За словами Цимбалюка, вони із СолоХою познайомилися на репетиції вистави. Окрім того, зірка кіно пожартував, що після таких чуток точно зрозумів, що став "Холостяком".
"Приписують романи з усіма жінками, які з'являються у кадрі, на сцені, просто поруч. Якісь довбо**би розганяють новину про те, що співачка, яку я бачив один раз у своєму житті, де я, власне, з нею і познайомився, від мене вагітна. Ну все, вірю", — сказав Цимбалюк.
@taras.tsymbaliuk
поняв. Мене оголосили «Холостяком»♬ оригінальний звук - ТАРАС ЦИМБАЛЮК
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