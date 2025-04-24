СолоХа вагітна від Тараса Цимбалюка — актор прокоментував чутки, відео

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк, який став головний героєм нового сезону шоу "Холостяк", вперше прокоментував чутки про те, що скоро стане батьком. Зірку "Чорного ворона" підозрюють у стосунках із відомою співачкою.

Актор записав відеозвернення у TikTok.

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Тарас Цимбалюк прокоментував чутки про роман з СолоХою

Днями у ЗМІ почали ширитися чутки про те, що актор скоро стане батьком. А дитину від нього нібито чекає співачка СолоХа, з якою Цимбалюк грає в одній виставі "Наші Кайдаші".

СолоХа та Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/soloha_official

У відповідь на це актор записав відеозвернення, якому спростував чутки про роман з колегою. За словами Цимбалюка, вони із СолоХою познайомилися на репетиції вистави. Окрім того, зірка кіно пожартував, що після таких чуток точно зрозумів, що став "Холостяком".

"Приписують романи з усіма жінками, які з'являються у кадрі, на сцені, просто поруч. Якісь довбо**би розганяють новину про те, що співачка, яку я бачив один раз у своєму житті, де я, власне, з нею і познайомився, від мене вагітна. Ну все, вірю", — сказав Цимбалюк.

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