СолоХа беременна от Тараса Цимбалюка — актер прокомментировал слухи, видео

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который стал главным героем нового сезона шоу "Холостяк", впервые прокомментировал слухи о том, что скоро станет отцом. Звезду "Черного ворона" подозревают в отношениях с известной певицей.

Актер записал видеообращение в TikTok.

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Тарас Цимбалюк прокомментировал слухи о романе с СолоХой

На днях в СМИ начали распространяться слухи о том, что актер скоро станет отцом. А ребенка от него якобы ждет певица СолоХа, с которой Цимбалюк играет в одном спектакле "Наши Кайдаши".

СолоХа и Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/soloha_official

В ответ на это актер записал видеообращение, в котором опроверг слухи о романе с коллегой. По словам Цимбалюка, они с СолоХой впервые познакомились на репетиции спектакля. Кроме того, звезда кино пошутил, что после таких слухов точно понял, что стал "Холостяком".

"Приписывают романы со всеми женщинами, которые появляются в кадре, на сцене, просто рядом. Какие-то долб**бы разгоняют новость о том, что певица, которую я видел один раз в своей жизни, где я собственно с ней и познакомился, от меня беременна. Ну все, верю", — сказал Цимбалюк.

Напомним, звезда "Домика на счастье" Виталина Библив впервые вышла замуж. А также мы писали, что Наталка Денисенко и Андрей Фединчик разводятся после восьми лет брака.