Холостяк-14 — хто стане новим героєм сезону

Актор Тарас Цимбалюк. Фото: instagram/taras.tsymbaliuk

Відомий український актор Тарас Цимбалюк нещодавно розійшовся зі своєю коханою бізнесвумен Світланою Готочкіною. Він стане головним героєм 14 сезону проєкту "Холостяк".

Про це повідомив телеканал "СТБ" у п'ятницю, 18 квітня.

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Хто стане новим холостяком країни

"У час, коли любов стає нашим головним джерелом натхнення та сили, ми готові назвати імʼя нового Холостяка – найбажаніший актор країни, пристрасний і магнетичний Тарас Цимбалюк", — йдеться у повідомленні.

На СТБ розповіли, що вони отримали сотні повідомлень від жінок, аби новим холостяком був саме Цимбалюк. Як відомо, 35-річний актор має багато успішних проєктів, його герої стають культовими, а фільми з ним потрапляють на Netflix.

У пресслужбі телеканалу наголосили, що за брутальною зовнішністю ховається чоловік, який не втратив віри в любов і знає, чого прагне у стосунках.

"Вустами своїх персонажів Тарас багато разів говорив про кохання. Але цієї осені він готовий вперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому", — йдеться у повідомленні.

Актор Тарас Цимбалюк. Фото: instagram/taras.tsymbaliuk/

Водночас сам Цимбалюк також повідомив про цю новину у своєму блозі в Instagram. Він опублікував історію, де було написано "З богом" і тоді оприлюднив анонс нового сезону шоу "Холостяк".

Скриншот історії Тараса Цимбалюка в Istagram

Така новина ошелешила його фанів і викликало реакцію сотень користувачів:

Якщо це спосіб повернути українок із-за кордону, то ви вибрали правильну стратегію.

Да ладно. Це буде найцікавіший сезон! Улюблений актор.

Коли подумки вже почала заповнювати анкету, а потім згадала, що в тебе чоловік і дитина.

Це шооооооок!!! Йду заповнювати анкету.

Однозначно цей холостяк уже любов. Як дочекатися?

Нагадаємо, раніше ходили чутки, що героєм нового сезону шоу "Холостяк" хоче стати олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Він сам в цьому відверто зізнався.

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