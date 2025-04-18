Холостяк-14 — хто стане новим героєм сезону

Відомий актор — стало відомо, хто стане новим холостяком країни
Відомий український актор Тарас Цимбалюк нещодавно розійшовся зі своєю коханою бізнесвумен Світланою Готочкіною. Він стане головним героєм 14 сезону проєкту "Холостяк".
Про це повідомив телеканал "СТБ" у п'ятницю, 18 квітня.
Хто стане новим холостяком країни
"У час, коли любов стає нашим головним джерелом натхнення та сили, ми готові назвати імʼя нового Холостяка – найбажаніший актор країни, пристрасний і магнетичний Тарас Цимбалюк", — йдеться у повідомленні.
На СТБ розповіли, що вони отримали сотні повідомлень від жінок, аби новим холостяком був саме Цимбалюк. Як відомо, 35-річний актор має багато успішних проєктів, його герої стають культовими, а фільми з ним потрапляють на Netflix.
У пресслужбі телеканалу наголосили, що за брутальною зовнішністю ховається чоловік, який не втратив віри в любов і знає, чого прагне у стосунках.
"Вустами своїх персонажів Тарас багато разів говорив про кохання. Але цієї осені він готовий вперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому", — йдеться у повідомленні.
Водночас сам Цимбалюк також повідомив про цю новину у своєму блозі в Instagram. Він опублікував історію, де було написано "З богом" і тоді оприлюднив анонс нового сезону шоу "Холостяк".
Така новина ошелешила його фанів і викликало реакцію сотень користувачів:
- Якщо це спосіб повернути українок із-за кордону, то ви вибрали правильну стратегію.
- Да ладно. Це буде найцікавіший сезон! Улюблений актор.
- Коли подумки вже почала заповнювати анкету, а потім згадала, що в тебе чоловік і дитина.
- Це шооооооок!!! Йду заповнювати анкету.
- Однозначно цей холостяк уже любов. Як дочекатися?
Нагадаємо, раніше ходили чутки, що героєм нового сезону шоу "Холостяк" хоче стати олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Він сам в цьому відверто зізнався.
Також ми писали, що переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь показала свою квартиру в Києві. Вона мешкає в орендованому житлі.
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