Холостяк-14 — кто станет новым героем сезона

Актер Тарас Цымбалюк. Фото: instagram/taras.tsymbaliuk

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк недавно разошелся со своей возлюбленной бизнесвумен Светланой Готочкиной. Он станет главным героем 14 сезона проекта "Холостяк".

Об этом сообщил телеканал "СТБ" в пятницу, 18 апреля.

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"Во время, когда любовь становится нашим главным источником вдохновения и силы, мы готовы назвать имя нового Холостяка — самый желанный актер страны, страстный и магнетический Тарас Цимбалюк", — говорится в сообщении.

На СТБ рассказали, что они получили сотни сообщений от женщин, чтобы новым холостяком был именно Цимбалюк. Как известно, 35-летний актер имеет много успешных проектов, его герои становятся культовыми, а фильмы с ним попадают на Netflix.

В пресс-службе телеканала отметили, что за брутальной внешностью скрывается мужчина, который не потерял веры в любовь и знает, чего хочет в отношениях.

"Устами своих персонажей Тарас много раз говорил о любви. Но этой осенью он готов впервые не играть чувства на экране, а встретить ту, кому признается в любви по-настоящему", — говорится в сообщении.

Актер Тарас Цимбалюк. Фото: instagram/taras.tsymbaliuk/

В то же время сам Цимбалюк также сообщил об этой новости в своем блоге в Instagram. Он опубликовал историю, где было написано "С богом" и тогда обнародовал анонс нового сезона шоу "Холостяк".

Скриншот истории Тараса Цымбалюка в Istagram

Такая новость ошарашила его фанов и вызвало реакцию сотен пользователей:

Если это способ вернуть украинок из-за границы, то вы выбрали правильную стратегию.

Да ладно. Это будет самый интересный сезон! Любимый актер.

Когда мысленно уже начала заполнять анкету, а потом вспомнила, что у тебя муж и ребенок.

Это шооооооок!!! Иду заполнять анкету.

Однозначно этот холостяк уже любовь. Как дождаться?

Напомним, ранее ходили слухи, что героем нового сезона шоу "Холостяк" хочет стать олимпийский чемпион Олег Верняев. Он сам в этом откровенно признался.

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