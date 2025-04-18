Холостяк-14 — кто станет новым героем сезона

Известный актер — стало известно, кто станет новым холостяком
Известный украинский актер Тарас Цимбалюк недавно разошелся со своей возлюбленной бизнесвумен Светланой Готочкиной. Он станет главным героем 14 сезона проекта "Холостяк".
Об этом сообщил телеканал "СТБ" в пятницу, 18 апреля.
Кто станет новым холостяком страны
"Во время, когда любовь становится нашим главным источником вдохновения и силы, мы готовы назвать имя нового Холостяка — самый желанный актер страны, страстный и магнетический Тарас Цимбалюк", — говорится в сообщении.
На СТБ рассказали, что они получили сотни сообщений от женщин, чтобы новым холостяком был именно Цимбалюк. Как известно, 35-летний актер имеет много успешных проектов, его герои становятся культовыми, а фильмы с ним попадают на Netflix.
В пресс-службе телеканала отметили, что за брутальной внешностью скрывается мужчина, который не потерял веры в любовь и знает, чего хочет в отношениях.
"Устами своих персонажей Тарас много раз говорил о любви. Но этой осенью он готов впервые не играть чувства на экране, а встретить ту, кому признается в любви по-настоящему", — говорится в сообщении.
В то же время сам Цимбалюк также сообщил об этой новости в своем блоге в Instagram. Он опубликовал историю, где было написано "С богом" и тогда обнародовал анонс нового сезона шоу "Холостяк".
Такая новость ошарашила его фанов и вызвало реакцию сотен пользователей:
- Если это способ вернуть украинок из-за границы, то вы выбрали правильную стратегию.
- Да ладно. Это будет самый интересный сезон! Любимый актер.
- Когда мысленно уже начала заполнять анкету, а потом вспомнила, что у тебя муж и ребенок.
- Это шооооооок!!! Иду заполнять анкету.
- Однозначно этот холостяк уже любовь. Как дождаться?
Напомним, ранее ходили слухи, что героем нового сезона шоу "Холостяк" хочет стать олимпийский чемпион Олег Верняев. Он сам в этом откровенно признался.
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