Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь показала орендовану квартиру в Києві: скільки витрачає на місяць

Переможниця шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Переможниця 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь, яка полонила серце Олександра Терена, поділилася подробицями свого життя у Києві. Дівчина нещодавно переїхала до столиці та мешкає в орендованій квартирі.

Команда розважального проєкту "По хатах" від Люкс ФМ завітала до Інни в гості, щоб дізнатися більше про її столичне життя. Дівчина розповіла про деталі свого побуту, витрати на житло та зізналася, що все ще сумує за рідним Харковом.

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Скільки коштує оренда житла

Зірка реаліті-шоу проживає у затишній однокімнатній студії в сучасному стилі.

Кімната Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Апартаменти оформлені в біло-сірих тонах і включають кухню, вітальню, спальню з гардеробною та ванну кімнату.

Зона відпочинку в квартирі Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Вартість оренди складає 27 тисяч гривень на місяць, не враховуючи комунальні платежі.

Вид з вікна кімнати Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Попри орендоване житло, Інна вже має власну квартиру в Києві — на Лівому березі з видом на Дніпро. Простора оселя площею 79 квадратних метрів коштувала їй 90 тисяч доларів і наразі ще добудовується.

Життя у Києві: враження та порівняння з Харковом

Дівчина не приховує, що життя в столиці значно дорожче, ніж у рідному місті.

Спальне місце в квартирі Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Особливо вона відзначає високі ціни на оренду житла та таксі. Водночас Інна помітила, що в Харкові чистіше, а смітників більше.

Вид на гардеробну Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Хоча її нове життя розгортається в Києві, вона досі часто навідується до Харкова, щойно відчує потребу побути вдома.

Заробітки та інвестиції в нерухомість

До участі у "Холостяку" Бєлєнь протягом дев'яти років жила і працювала у Німеччині. Більшість свого заробітку вона інвестувала в нерухомість в Україні, що нині приносить їй пасивний дохід.

Кухня Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Попри активний графік, дівчина сама дбає про своє житло: власноруч прибирає і готує. Вона цінує комфорт, порядок та незалежність, а також продовжує будувати своє майбутнє у столиці.

Ванна кімната Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Як повідомлялось, Інна Бєлєнь після проєкту вирішила серйозно зайнятися собою та схуднути. Дівчина розповіла, що досягла бажаної форми завдяки жорстким обмеженням та наполегливій праці.

Також Інна Бєлєнь відповіла на критику щодо її зовнішності. Глядачі розкритикували дівчину за те, що вона з'явилася на першому побаченні з Олександром Тереном без бездоганного укладання.