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Переможниця "Холостяка-13" показала свою квартиру в Києві

14 лютого 2025 12:15
Катерина Балаєва - редактор
Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь показала орендовану квартиру в Києві: скільки витрачає на місяць
Переможниця шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube
Катерина Балаєва - редактор

Переможниця 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь, яка полонила серце Олександра Терена, поділилася подробицями свого життя у Києві. Дівчина нещодавно переїхала до столиці та мешкає в орендованій квартирі.

Команда розважального проєкту "По хатах" від Люкс ФМ завітала до Інни в гості, щоб дізнатися більше про її столичне життя. Дівчина розповіла про деталі свого побуту, витрати на житло та зізналася, що все ще сумує за рідним Харковом.

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Зірка реаліті-шоу проживає у затишній однокімнатній студії в сучасному стилі.

Переможниця "Холостяка-13" показала свою квартиру в Києві - фото 1
Кімната Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Апартаменти оформлені в біло-сірих тонах і включають кухню, вітальню, спальню з гардеробною та ванну кімнату.

Переможниця "Холостяка-13" показала свою квартиру в Києві - фото 2
Зона відпочинку в квартирі Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Вартість оренди складає 27 тисяч гривень на місяць, не враховуючи комунальні платежі.

Переможниця "Холостяка-13" показала свою квартиру в Києві - фото 3
Вид з вікна кімнати Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Попри орендоване житло, Інна вже має власну квартиру в Києві — на Лівому березі з видом на Дніпро. Простора оселя площею 79 квадратних метрів коштувала їй 90 тисяч доларів і наразі ще добудовується.

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Дівчина не приховує, що життя в столиці значно дорожче, ніж у рідному місті.

Переможниця "Холостяка-13" показала свою квартиру в Києві - фото 4
Спальне місце в квартирі Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Особливо вона відзначає високі ціни на оренду житла та таксі. Водночас Інна помітила, що в Харкові чистіше, а смітників більше.

Переможниця "Холостяка-13" показала свою квартиру в Києві - фото 5
Вид на гардеробну Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Хоча її нове життя розгортається в Києві, вона досі часто навідується до Харкова, щойно відчує потребу побути вдома.

Заробітки та інвестиції в нерухомість

До участі у "Холостяку" Бєлєнь протягом дев'яти років жила і працювала у Німеччині. Більшість свого заробітку вона інвестувала в нерухомість в Україні, що нині приносить їй пасивний дохід.

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Кухня Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Попри активний графік, дівчина сама дбає про своє житло: власноруч прибирає і готує. Вона цінує комфорт, порядок та незалежність, а також продовжує будувати своє майбутнє у столиці.

Переможниця "Холостяка-13" показала свою квартиру в Києві - фото 7
Ванна кімната Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Як повідомлялось, Інна Бєлєнь після проєкту вирішила серйозно зайнятися собою та схуднути. Дівчина розповіла, що досягла бажаної форми завдяки жорстким обмеженням та наполегливій праці.

Також Інна Бєлєнь відповіла на критику щодо її зовнішності. Глядачі розкритикували дівчину за те, що вона з'явилася на першому побаченні з Олександром Тереном без бездоганного укладання.

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