Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь показала орендовану квартиру в Києві: скільки витрачає на місяць

Переможниця "Холостяка-13" показала свою квартиру в Києві
Переможниця 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь, яка полонила серце Олександра Терена, поділилася подробицями свого життя у Києві. Дівчина нещодавно переїхала до столиці та мешкає в орендованій квартирі.
Команда розважального проєкту "По хатах" від Люкс ФМ завітала до Інни в гості, щоб дізнатися більше про її столичне життя. Дівчина розповіла про деталі свого побуту, витрати на житло та зізналася, що все ще сумує за рідним Харковом.
Скільки коштує оренда житла
Зірка реаліті-шоу проживає у затишній однокімнатній студії в сучасному стилі.
Апартаменти оформлені в біло-сірих тонах і включають кухню, вітальню, спальню з гардеробною та ванну кімнату.
Вартість оренди складає 27 тисяч гривень на місяць, не враховуючи комунальні платежі.
Попри орендоване житло, Інна вже має власну квартиру в Києві — на Лівому березі з видом на Дніпро. Простора оселя площею 79 квадратних метрів коштувала їй 90 тисяч доларів і наразі ще добудовується.
Життя у Києві: враження та порівняння з Харковом
Дівчина не приховує, що життя в столиці значно дорожче, ніж у рідному місті.
Особливо вона відзначає високі ціни на оренду житла та таксі. Водночас Інна помітила, що в Харкові чистіше, а смітників більше.
Хоча її нове життя розгортається в Києві, вона досі часто навідується до Харкова, щойно відчує потребу побути вдома.
Заробітки та інвестиції в нерухомість
До участі у "Холостяку" Бєлєнь протягом дев'яти років жила і працювала у Німеччині. Більшість свого заробітку вона інвестувала в нерухомість в Україні, що нині приносить їй пасивний дохід.
Попри активний графік, дівчина сама дбає про своє житло: власноруч прибирає і готує. Вона цінує комфорт, порядок та незалежність, а також продовжує будувати своє майбутнє у столиці.
Як повідомлялось, Інна Бєлєнь після проєкту вирішила серйозно зайнятися собою та схуднути. Дівчина розповіла, що досягла бажаної форми завдяки жорстким обмеженням та наполегливій праці.
Також Інна Бєлєнь відповіла на критику щодо її зовнішності. Глядачі розкритикували дівчину за те, що вона з'явилася на першому побаченні з Олександром Тереном без бездоганного укладання.
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