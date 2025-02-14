Победительница "Холостяка-13" Инна Белень показала съемную квартиру в Киеве: сколько тратит в месяц

Победительница шоу "Холостяк" Инна Белень. Фото: скриншот YouTube

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень, которая пленила сердце Александра Терена, поделилась подробностями своей жизни в Киеве. Девушка недавно переехала в столицу и живет в съемной квартире.

Команда развлекательного проекта "По домам" от Люкс ФМ пришла к Инне в гости, чтобы узнать больше о ее столичной жизни. Девушка рассказала о деталях своего быта, расходы на жилье и призналась, что все еще скучает по родному Харькову.

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Звезда реалити-шоу проживает в уютной однокомнатной студии в современном стиле.

Комната Белень. Фото: скриншот YouTube

Апартаменты оформлены в бело-серых тонах и включают кухню, гостиную, спальню с гардеробной и ванную комнату.

Зона отдыха в квартире Белень. Фото: скриншот YouTube

Стоимость аренды составляет 27 тысяч гривен в месяц, не учитывая коммунальные платежи.

Вид из окна комнаты Белень из окна. Фото: скриншот YouTube

Несмотря на арендованное жилье, Инна уже имеет собственную квартиру в Киеве - на Левом берегу с видом на Днепр. Просторное жилье площадью 79 квадратных метров стоило ей 90 тысяч долларов и сейчас еще достраивается.

Жизнь в Киеве: впечатления и сравнение с Харьковом

Девушка не скрывает, что жизнь в столице значительно дороже, чем в родном городе.

Спальное место в квартире Белень. Фото: скриншот YouTube

Особенно она отмечает высокие цены на аренду жилья и такси. В то же время Инна заметила, что в Харькове чище, а мусорников больше.

Вид на гардеробную Белень. Фото: скриншот YouTube

Хотя ее новая жизнь разворачивается в Киеве, она до сих пор часто наведывается в Харьков, как только почувствует потребность побыть дома.

Заработки и инвестиции в недвижимость

До участия в "Холостяке" Белень в течение девяти лет жила и работала в Германии. Большую часть своего заработка она инвестировала в недвижимость в Украине, что сейчас приносит ей пассивный доход.

Кухня Белень. Фото: скриншот YouTube

Несмотря на активный график, девушка сама заботится о своем жилье: собственноручно убирает и готовит. Она ценит комфорт, порядок и независимость, а также продолжает строить свое будущее в столице.

Ванная комната Белень. Фото: скриншот YouTube

Как сообщалось, Инна Белень после проекта решила серьезно заняться собой и похудеть. Девушка рассказала, что достигла желаемой формы благодаря жестким ограничениям и упорному труду.

Также Инна Белень ответила на критику относительно ее внешности. Зрители раскритиковали девушку за то, что она появилась на первом свидании с Александром Тереном без безупречной укладки.