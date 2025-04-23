Віталіна Біблів вперше вийшла заміж — фото

Віталіна Біблів. Фото: скриншот

Українська акторка театру та кіно Віталіна Біблів вперше розповіла, що вийшла заміж за свого обранця. Зірка серіалу "Будиночок на щастя" та її коханий побралися під час повномасштабної війни.

Про це акторка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

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Віталіна Біблів вийшла заміж

44-річна акторка тримає своє особисте життя в секреті. Однак у розмові зірка все ж таки зізналася, що під час повномасштабної вийшла заміж. Окрім того, за словами акторки, вони із чоловіком познайомилися ще до початку російського вторгнення.

"Сімейне — це тільки моє. Я так це все бережу! Але, будь-ласка, не питайте, я все одного нічого не розкажу", — сказала знаменитість.

Акторка Віталіна Біблів. Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Ім'я свого обранця та чим він займається Біблів не розголошує. Але зазначає, що у них дуже довірливі стосунки з вони з коханим можуть обговорювати будь-які теми.

"Ми з моїм чоловіком друзі, ми проговорюємо з ним абсолютно все. У нас немає секретів, і я вважаю, що це прекрасно, коли чоловік з жінкою можуть обговорити все", — сказала Біблів.

До речі, чутки про те, що акторка вийшла заміж, почали ширитися ще навесні 2024 року. Тоді фани помітили на руці Біблів обручку, але артистка не стала розповідати про переміни в особистому.

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