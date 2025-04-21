Наталка Денисенко і Андрій Федінчик розлучаються — акторка зробила заяву

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко подала на розлучення зі своїм чоловіком, актором та військовослужбовцем Андрієм Федінчиком. Суд розглядає справу щодо розірвання шлюбу зіркової пари.

У своєму Instagram на тлі подій Денисенко зробила заяву.

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Як стало відомо з реєстру розгляду судових справ, 31 січня 2025 року акторка подала заяву на розлучення зі своїм чоловіком. Суд розгляне позов вже 8 травня.

Запис про розлучення Денисенко та Федінчика. Фото: скриншот

До цього ані Денисенко, ані Федінчик не робили жодних заяв про розставання. Однак у своєму блогу акторка все ж зробила заяву на тлі різних чуток про причину їхнього розриву із чоловіком.

Денисенко виклала відео, на якому гойдається на гойдалці та зізналася, що продовжує насолоджуватися життям, хто там, що не казав про неї.

"Поки Бог дає мені життя, я буду ним насолоджуватися на всі 100 відсотків. А хто хоче — може "перемити мені кісточки", — написала акторка.

Наталка Денисенко зробила заяву. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Зазначимо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик були у шлюбі протягом 8 років. У пари є спільний син Андрій, якому зараз сім років.

Нагадаємо, зі ЗМІ стало відомо, що Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс розлучилися. А також Крістен Стюарт та її дівчина зіграли весілля.