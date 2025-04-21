Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кіно arrow Наталка Денисенко розлучається з чоловіком — зірка зробила заяву arrow

Наталка Денисенко розлучається з чоловіком — зірка зробила заяву

21 квітня 2025 12:42
Марія Коваленко - Редактор
Наталка Денисенко і Андрій Федінчик розлучаються — акторка зробила заяву
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Марія Коваленко - Редактор

Українська акторка Наталка Денисенко подала на розлучення зі своїм чоловіком, актором та військовослужбовцем Андрієм Федінчиком.  Суд розглядає справу щодо розірвання шлюбу зіркової пари.

У своєму Instagram на тлі подій Денисенко зробила заяву.

Реклама
Читайте також:

Денисенко відреагувала на новини про розлучення

Як стало відомо з реєстру розгляду судових справ, 31 січня 2025 року акторка подала заяву на розлучення зі своїм чоловіком. Суд розгляне позов вже 8 травня.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучаються - фото
Запис про розлучення Денисенко та Федінчика. Фото: скриншот

До цього ані Денисенко, ані Федінчик не робили жодних заяв про розставання. Однак у своєму блогу акторка все ж зробила заяву на тлі різних чуток про причину їхнього розриву із чоловіком.

Денисенко виклала відео, на якому гойдається на гойдалці та зізналася, що продовжує насолоджуватися життям, хто там, що не казав про неї.

"Поки Бог дає мені життя, я буду ним насолоджуватися на всі 100 відсотків. А хто хоче — може "перемити мені кісточки", — написала акторка.

Наталка Денисенко зробила заяву на тлі розлучення - фото
Наталка Денисенко зробила заяву. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Зазначимо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик були у шлюбі протягом 8 років. У пари є спільний син Андрій, якому зараз сім років.

Нагадаємо, зі ЗМІ стало відомо, що Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс розлучилися. А також Крістен Стюарт та її дівчина зіграли весілля.

Андрій Федінчик Зіркове розлучення Наталка Денисенко українські зірки зіркова пара
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама