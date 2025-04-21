Наталка Денисенко и Андрей Фединчик разводятся — актриса сделала заявление

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко подала на развод со своим мужем, актером и военнослужащим Андреем Фединчиком. Суд рассматривает дело о расторжении брака звездной пары.

В своем Instagram на фоне событий Денисенко сделала заявление.

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Как стало известно из реестра рассмотрения судебных дел, 31 января 2025 года актриса подала заявление на развод со своим мужем. Суд рассмотрит иск уже 8 мая.

Запись о разводе Денисенко и Фединчика. Фото: скриншот

До этого ни Денисенко, ни Фединчик не делали никаких заявлений о расставании. Однако в своем блоге актриса все же сделала заявление на фоне различных слухов о причине их разрыва с мужем.

Денисенко выложила видео, на котором качается на качелях, и призналась, что продолжает наслаждаться жизнью, кто там, что ни говорил о ней.

"Пока Бог дает мне жизнь, я буду ею наслаждаться на все 100 процентов. А кто хочет — может "перемыть мне косточки", — написала актриса.

Наталка Денисенко сделала заявление. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Отметим, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик были в браке на протяжении 8 лет. У пары есть общий сын Андрей, которому сейчас семь лет.

Напомним, из СМИ стало известно, что Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс развелись. А также Кристен Стюарт и ее девушка сыграли свадьбу.