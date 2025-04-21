Крістен Стюарт та її дівчина Ділан Маєр одружилися — фото

Крістен Стюарт. Фото: Reuters

Американська акторка Крістен Стюарт офіційно уклала шлюб зі своєю коханою, сценаристкою Ділан Меєр. Пара зіграла таємне весілля у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє видання TMZ.

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35-річна зірка "Сутінків" та її обраниця сказали одне одному "так" у Великдень, 20 квітня. Закохані обмінялися обручками та обітницями на закритій церемонії у Лос-Анджелесі.

Стюарт та Маєр не стали влаштовувати гучну вечірку та провели камерне весілля у колі друзів та найрідніших. Серед зіркових гостей на церемонії була помічена акторка Ешлі Бенсон та її чоловік Брендон Девіс.

Як повідомляють джерела, акторка та її обраниця отримали свідоцтво про укладання шлюбу раніше, а саме у вівторок 15 квітня.

Крістен Стюарт та Ділан Маєр познайомилися ще 2013 року, однак справжня іскра спалахнула між ними 2019 року. А 2021-го Крістен зізналася, що вони із Ділан заручилися.

Нагадаємо, у мережі ширяться чутки, що Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс розлучилися. Також стало відомо, який український актор буде новим "холостяком" країни.