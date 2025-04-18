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Джессіка Альба отримала серйозну травму і показалася на милицях

18 квітня 2025 13:54
Марія Коваленко - Редактор
Джессіка Альба отримала серйозну травму — фото
Джессіка Альба. Фото: instagram.com/jessicaalba
Марія Коваленко - Редактор

Американська акторка Джессіка Альба схвилювала своїх фанів. Зірка "Фантастичної четвірки" показалася на милицях.

Кадрами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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43-річна акторка поділилася із шанувальниками новою публікацією в соцмережі, на якій показалася із милицями та під крапельницею.

Джессіка Альба отримала травму - фото
Джессіка Альба показала милиці. Фото: instagram.com/jessicaalba

Альба не стала вдаватися у подробиці та розповідати, як саме отримала травму.

Джессіка Альба показалася під крапельницею - фото
Джессіка Альба під крапельницею. Фото: instagram.com/jessicaalba

Втім, акторка запевнила фанів, що вже почувається краще та робить усе можливе для швидкого відновлення.

"Намагаюся прискорити це відновлення за допомогою всіх методів лікування — повільні ранки, ведення щоденника, живлення тіла і душі. Плюс трохи NAD, щоб прискорити відновлення клітин і зняти мене з цих клятих милиць", — написала Джессіка.

Попри травму зірка все одно продовжує активно проводити час та дивувати прихильників стильними аутфітами. Навіть із милицями Альба показалася у шкіряних чоботах на підборах.

Джессіка Альба показалася на милицях - фото
Джессіка Альба на милицях. Фото: instagram.com/jessicaalba

Раніше відома українська акторка приголомшила екстремальним схудненням. А також ми писали, що Тарас Цимбалюк розповів про негаразди із серцем.

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