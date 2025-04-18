Джессіка Альба отримала серйозну травму — фото

Джессіка Альба отримала серйозну травму і показалася на милицях
Американська акторка Джессіка Альба схвилювала своїх фанів. Зірка "Фантастичної четвірки" показалася на милицях.
Кадрами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Джессіка Альба травмувала ногу
43-річна акторка поділилася із шанувальниками новою публікацією в соцмережі, на якій показалася із милицями та під крапельницею.
Альба не стала вдаватися у подробиці та розповідати, як саме отримала травму.
Втім, акторка запевнила фанів, що вже почувається краще та робить усе можливе для швидкого відновлення.
"Намагаюся прискорити це відновлення за допомогою всіх методів лікування — повільні ранки, ведення щоденника, живлення тіла і душі. Плюс трохи NAD, щоб прискорити відновлення клітин і зняти мене з цих клятих милиць", — написала Джессіка.
Попри травму зірка все одно продовжує активно проводити час та дивувати прихильників стильними аутфітами. Навіть із милицями Альба показалася у шкіряних чоботах на підборах.
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