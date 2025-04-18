Джессика Альба получила серьезную травму - фото

Джессика Альба получила серьезную травму и показалась на костылях
Американская актриса Джессика Альба взволновала своих фанов. Звезда "Фантастической четверки" показалась на костылях.
Кадрами знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
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43-летняя актриса поделилась с поклонниками новой публикацией в соцсети, на которой показалась с костылями и под капельницей.
Альба не стала вдаваться в подробности и рассказывать, как именно получила травму.
Впрочем, актриса заверила фанов, что уже чувствует себя лучше и делает все возможное для быстрого восстановления.
"Пытаюсь ускорить это восстановление с помощью всех методов лечения — медленное утро, ведение дневника, питание тела и души. Плюс немного NAD, чтобы ускорить восстановление клеток и снять меня с этих проклятых костылей", — написала Джессика.
Несмотря на травму звезда все равно продолжает активно проводить время и удивлять поклонников стильными аутфитами. Даже с костылями Альба показалась в кожаных сапогах на каблуках.
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