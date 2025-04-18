Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кино arrow Джессика Альба получила серьезную травму и показалась на костылях arrow

Джессика Альба получила серьезную травму и показалась на костылях

18 апреля 2025 13:54
Мария Коваленко - Редактор
Джессика Альба получила серьезную травму - фото
Джессика Альба. Фото: instagram.com/jessicaalba
Мария Коваленко - Редактор

Американская актриса Джессика Альба взволновала своих фанов. Звезда "Фантастической четверки" показалась на костылях.

Кадрами знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Джессика Альба травмировала ногу

43-летняя актриса поделилась с поклонниками новой публикацией в соцсети, на которой показалась с костылями и под капельницей.

Джессіка Альба отримала травму - фото
Джессика Альба показала костыли. Фото: instagram.com/jessicaalba

Альба не стала вдаваться в подробности и рассказывать, как именно получила травму.

Джессіка Альба показалася під крапельницею - фото
Джессика Альба под капельницей. Фото: instagram.com/jessicaalba

Впрочем, актриса заверила фанов, что уже чувствует себя лучше и делает все возможное для быстрого восстановления.

"Пытаюсь ускорить это восстановление с помощью всех методов лечения — медленное утро, ведение дневника, питание тела и души. Плюс немного NAD, чтобы ускорить восстановление клеток и снять меня с этих проклятых костылей", — написала Джессика.

Несмотря на травму звезда все равно продолжает активно проводить время и удивлять поклонников стильными аутфитами. Даже с костылями Альба показалась в кожаных сапогах на каблуках.

Джессіка Альба показалася на милицях - фото
Джессика Альба на костылях. Фото: instagram.com/jessicaalba

Ранее известная украинская актриса ошеломила экстремальным похудением. А также мы писали, что Тарас Цимбалюк рассказал о проблемах с сердцем.

соцсети знаменитости зарубежные звезды актриса травма
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама