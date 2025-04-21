Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кино arrow Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт вышла замуж за свою возлюбленную arrow

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт вышла замуж за свою возлюбленную

21 апреля 2025 10:52
Мария Коваленко - Редактор
Кристен Стюарт и ее девушка Дилан Майер поженились — фото
Кристен Стюарт. Фото: Reuters
Мария Коваленко - Редактор

Американская актриса Кристен Стюарт официально заключила брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер. Пара сыграла тайную свадьбу в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает издание TMZ.

Реклама
Читайте также:

Кристен Стюарт и Дилан Майер поженились

35-летняя звезда "Сумерек" и ее избранница сказали друг другу "да" в Пасху, 20 апреля. Влюбленные обменялись кольцами и клятвами на закрытой церемонии в Лос-Анджелесе.

Стюарт и Майер не стали устраивать шумную вечеринку и провели камерную свадьбу в кругу друзей и родных. Среди звездных гостей на церемонии была замечена актриса Эшли Бенсон и ее муж Брэндон Дэвис.

Как сообщают источники, актриса и ее избранница получили свидетельство о заключении брака раньше, а именно во вторник 15 апреля.

Кристен Стюарт и Дилан Майер познакомились еще в 2013 году, однако настоящая искра вспыхнула между ними в 2019 году. А 2021 Кристен призналась, что они с Дилан обручились.

Напомним, в сети ходят слухи, что Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс развелись. Также стало известно, какой украинский актер будет новым "холостяком" страны.

брак свадьба Кристен Стюарт зарубежные звезды звездная пара
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама