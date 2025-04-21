Кристен Стюарт и ее девушка Дилан Майер поженились — фото

Кристен Стюарт. Фото: Reuters

Американская актриса Кристен Стюарт официально заключила брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер. Пара сыграла тайную свадьбу в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает издание TMZ.

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35-летняя звезда "Сумерек" и ее избранница сказали друг другу "да" в Пасху, 20 апреля. Влюбленные обменялись кольцами и клятвами на закрытой церемонии в Лос-Анджелесе.

Стюарт и Майер не стали устраивать шумную вечеринку и провели камерную свадьбу в кругу друзей и родных. Среди звездных гостей на церемонии была замечена актриса Эшли Бенсон и ее муж Брэндон Дэвис.

Как сообщают источники, актриса и ее избранница получили свидетельство о заключении брака раньше, а именно во вторник 15 апреля.

Кристен Стюарт и Дилан Майер познакомились еще в 2013 году, однако настоящая искра вспыхнула между ними в 2019 году. А 2021 Кристен призналась, что они с Дилан обручились.

Напомним, в сети ходят слухи, что Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс развелись. Также стало известно, какой украинский актер будет новым "холостяком" страны.