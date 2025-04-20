Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас розлучаються — фото, подробиці

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Фанатів голлівудського подружжя Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа сколихнула неочікувана новина. Подейкують, що актор та зірка "Венздей" розлучилися після 25 років шлюбу.

Про це повідомляє The Hollywood Gossip.

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Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас розійшлися

За словами інсайдерів, шлюб однієї з найміцніших пар Голлівуду дав тріщину. Як розповідають джерела, 80-річний Дуглас та 55-річна Зета-Джонс офіційно розірвали стосунки після 25 років разом.

Причиною розлучення, подейкують, стало те, що кожен із подружжя мав живе власне життя і пара віддалилася одне від одного. Ба більше, інсайдери кажуть, що Дуглас та Зета-Джонс вже навіть почали продавати спільну нерухомість.

Актор Майкл Дуглас та його дружина Кетрін Зет-Джонс. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Однак поки що ані актор, ані акторка чи їхні представники не коментували чутки про розлучення.

Зазначимо, що це не вперше, коли у ЗМІ говорять про ймовірний розрив пари. Акторське подружжя дійсно було на межі розлучення — 2013 року Майкл заявив, що йому важко переживати із Кетрін її депресивний стан на тлі біполярного розладу, але після лікування зірки їхні стосунки відновилися.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джон одружилися 18 листопада 2000 року після двох років стосунків. Пара має двох спільних дітей — 25-річного сина Ділана та 21-річну доньку Керіс.

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