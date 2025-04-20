Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас разводятся — фото, подробности

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Фанатов голливудских супругов Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа всколыхнула неожиданная новость. Поговаривают, что актер и звезда "Уэнздей" развелись после 25 лет брака.

Об этом сообщает The Hollywood Gossip.

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По словам инсайдеров, брак одной из самых крепких пар Голливуда дал трещину. Как рассказывают источники, 80-летний Дуглас и 55-летняя Зета-Джонс официально разорвали отношения после 25 лет вместе.

Причиной развода, поговаривают, стало то, что каждый из супругов имел живет собственную жизнь и пара отдалилась друг от друга. Более того, инсайдеры говорят, что Дуглас и Зета-Джонс уже даже начали продавать совместную недвижимость.

Актер Майкл Дуглас и его жена Кэтрин Зет-Джонс. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Однако пока что ни актер, ни актриса или их представители не комментировали слухи о разводе.

Отметим, что это не впервые, когда в СМИ говорят о вероятном разрыве пары. Актерские супруги действительно были на грани развода — в 2013 году Майкл заявил, что ему трудно переживать с Кэтрин ее депрессивное состояние на фоне биполярного расстройства, но после лечения звезды их отношения восстановились.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джон поженились 18 ноября 2000 года после двух лет отношений. Пара имеет двух общих детей — 25-летнего сына Дилана и 21-летнюю дочь Кэрис.

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