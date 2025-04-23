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Звезда "Домика на счастье" впервые призналась, что вышла замуж

23 апреля 2025 10:29
Мария Коваленко - Редактор
Виталина Библив впервые вышла замуж — фото
Виталина Библив. Фото: скриншот
Мария Коваленко - Редактор

Украинская актриса театра и кино Виталина Библив впервые рассказала, что вышла замуж за своего избранника. Звезда сериала "Домик на счастье" и ее возлюбленный обручились во время полномасштабной войны.

Об этом актриса рассказала в интервью Маше Ефросининой.

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Виталина Библив вышла замуж

44-летняя актриса держит свою личную жизнь в секрете. Однако в разговоре звезда все же призналась, что во время полномасштабной вышла замуж. Кроме того, по словам актрисы, они с мужем познакомились еще до начала российского вторжения.

"Семейное — это только мое. Я так это все берегу! Но, пожалуйста, не спрашивайте, я все одного ничего не расскажу", — сказала знаменитость.

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Актриса Виталина Библив. Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Имя своего избранника и чем он занимается Библив не разглашает. Но отмечает, что у них очень доверительные отношения и они с любимым могут обсуждать любые темы.

"Мы с моим мужем друзья, мы проговариваем с ним абсолютно все. У нас нет секретов, и я считаю, что это прекрасно, когда мужчина с женщиной могут обсудить все", — сказала Библив.

Кстати, слухи о том, что актриса вышла замуж, начали распространяться еще весной 2024 года. Тогда фаны заметили на руке Библив обручальное кольцо, но артистка не стала рассказывать о переменах в личном.

Напомним, стало известно, что Наталка Денисенко разводится с Андреем Фединчиком после 8 лет брака. А также мы писали, что Кристен Стюарт обручилась со своей девушкой.

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