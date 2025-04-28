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Зірка "Гаррі Поттера" вдруге став батьком і показав маля

28 квітня 2025 11:09
Марія Коваленко - Редактор
Руперт Грінт вдруге став батьком і показав дитину — фото
Руперт Грінт. Фото: instagram.com/rupertgrint
Марія Коваленко - Редактор

Британський актор Руперт Грінт повідомив про поповнення в родині. У зірки "Гаррі Поттера" та його обраниці, акторки Джорджії Грум, народилася друга дитина.

Радісною новиною зірковий батько поділився у своєму Instagram.

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Руперт Грінт вдруге став батьком

У соцмережі 36-річний актор поділився зворушливою світлиною з новонародженим малям у милому боді, на якому було вишите його ім'я. Зіркові батьки назвали другу дитину Голді Дж. Грінт.

"Таємно народжена дитина розкрита. Представляємо Голді Дж. Грінт. Дитина 10/10 (поки що)", — підписав світлину зірка.

Руперт Грінт вдруге став батьком - фото
Друга дитина Руперта Грінта. Фото: instagram.com/rupertgrint

Грінт здивував шанувальників несподіваною звісткою, адже вони із коханою тривалий час приховували вагітність. Але днями пару помітили із малюком на руках, тож Руперт та Джорджія вирішили розповісти про поповнення. Однак обличчя малюка, стать та дату народження батьки залишили у секреті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Зазначимо, що Грінт і Грум разом вже 14 років. Зіркова пара також виховує п'ятирічну доньку Венздей, але про виховання доньки та її обличчя знаменитості намагаються приховувати.

Нагадаємо, зірка "Фантастичної четвірки" одружився вдруге. Також ми писали, що "холостяк" Тарас Цимбалюк відреагував на чутки, що вперше стане батьком.

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