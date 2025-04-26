Педро Паскаль публічно принизив Джоан Роулінг — фото

Педро Паскаль. Фото: Reuters

Чилійсько-американський актор Педро Паскаль різко висловився у бік письменниці Джоан Роулінг та закликав до бойкоту "Гаррі Поттера". Зірка серіалу "Останні з нас" розкритикував акторку за її антитрансгендерні погляди.

Негативний коментар в її бік актор залишив у Instagram.

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Нещодавно авторка "Гаррі Поттера" підтримала рішення Верховного суду Великої Британії про те, що трансгендерні жінки юридично не вважаються жінками. Письменниця зробила зухвале фото із келихом та цигаркою. Така позиція Роулінг викликала хвилю обурення та критики у соцмережах.

Зокрема, активіст Тарік Рауф поділився відео, в якому закликав бойкотувати авторку та її твори, у тому числі і все, що пов'язано із всесвітом "Гаррі Поттера". Його позицію також підтримав і Паскаль.

Актор написав різкий коментар на адресу Роулінг та назвав її "невдахою".

"Жахливо огидне л*йно — це точно. Жахлива поведінка невдахи", — написав Паскаль.

Коментар Педро Паскаля про Джоан Роулінг. Фото: скриншот

Зазначимо, що це вже не перший скандал із Джоан Роулінг щодо її висловлювань у бік представників ЛГБТ+. Авторка виступає за "традиційні" цінності та часто робить доволі різкі коментарі в бік трансгендерних чоловіків та жінок, а також інших представників спільноти.

Нагадаємо, Віталіна Біблів назвала ім'я відомого російського режисера, який пропонував їй інтим за роль у фільмі. А також ми писали, що режисер "Довбуша" поскаржився на проблеми в українському кіно.