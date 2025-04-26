Педро Паскаль публично унизил Джоан Роулинг — фото

Педро Паскаль. Фото: Reuters

Чилийско-американский актер Педро Паскаль резко высказался в сторону писательницы Джоан Роулинг и призвал к бойкоту "Гарри Поттера". Звезда сериала "Одни из нас" раскритиковал актрису за ее антитрансгендерные взгляды.

Негативный комментарий в ее сторону актер оставил в Instagram.

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Недавно автор "Гарри Поттера" поддержала решение Верховного суда Великобритании о том, что трансгендерные женщины юридически не считаются женщинами. Писательница сделала дерзкое фото с бокалом и сигаретой. Такая позиция Роулинг вызвала волну возмущения и критики в соцсетях.

В частности, активист Тарик Рауф поделился видео, в котором призвал бойкотировать автора и ее произведения, в том числе и все, что связано со вселенной "Гарри Поттера". Его позицию также поддержал и Паскаль.

Актер написал резкий комментарий в адрес Роулинг и назвал ее "неудачницей".

"Ужасно отвратительное д*р*мо — это точно. Ужасное поведение неудачницы", — написал Паскаль.

Комментарий Педро Паскаля о Джоан Роулинг. Фото: скриншот

Отметим, что это уже не первый скандал с Джоан Роулинг относительно ее высказываний в сторону представителей ЛГБТ+. Автор выступает за "традиционные" ценности и часто делает довольно резкие комментарии в сторону трансгендерных мужчин и женщин, а также других представителей сообщества.

Напомним, Виталина Библив назвала имя известного российского режиссера, который предлагал ей интим за роль в фильме. А также мы писали, что режиссер "Довбуша" пожаловался на проблемы в украинском кино.