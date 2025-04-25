Попри успіх "Довбуша" знімати фільми не пропонували — Санін

Український кінорежисер Олесь Санін. Фото: Новини.LIVE

Відомий режисер Олесь Санін зібрав мільйонні касові збори, коли запрем'єрив фільм "Довбуш". Після колосального успіху та всеукраїнського визнання, продюсери мали б кинутися пропонувати автору нові проєкти. Однак, цього не сталося.

Олесь Санін розповів про плани та професійні перипетії журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Український кінорежисер Олесь Санін розповів, як індустрія відреагувала на масштабний успіх його фільму "Довбуш". Попри любов глядачів, визнання колег та масового захоплення, двері в нові проєкти для нього не відчинились.

"Півтора роки після прем'єри фільму, касових зборів, не було жодного дзвінка нетелевізійних продюсерів: "Давай, познімаєш кіно". Ні держави, ні від кого. Я вдячний, звичайно, за оцінку, звання і Шевченківську премію, але це паралельний світ. Це інші експертні історії", — розповів Санін.

Про майбутнє кінорежисер поки конкретно не говорить. Адже "Держкіно" нині великі проєкти не фінансує, а за маленькі бюджети втілити ідеї Саніна досить тяжко.

"У мене зараз немає навіть ідеї прийти до держави і просити. Не дадуть, або це мізерні історії, хай працюють колеги. Я зараз допомагаю, ми робимо купу благодійних показів фільму, все це йде на армію, на війну. Тут нема про що говорити", — додав Санін.

Нагадаємо, режисер Олесь Санін отримав Шевченківську премію. Також ми розповідали, як фільм "Довбуш" показували на прифронтовій Донеччині.