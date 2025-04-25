Несмотря на успех "Довбуша" снимать фильмы не предлагали — Санин

Украинский кинорежиссер Олесь Санин. Фото: Новини.LIVE

Известный режиссер Олесь Санин собрал миллионные кассовые сборы, когда вышел фильм "Довбуш". После колоссального успеха и всеукраинского признания, продюсеры должны были бы броситься предлагать автору новые проекты. Однако, этого не произошло.

Олесь Санин рассказал о планах и профессиональных перипетиях журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

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Украинский кинорежиссер Олесь Санин рассказал, как индустрия отреагировала на масштабный успех его фильма "Довбуш". Несмотря на любовь зрителей, признание коллег и массового восхищения, двери в новые проекты для него не открылись.

"Полтора года после премьеры фильма, кассовых сборов, не было ни одного звонка ни телевизионных продюсеров: "Давай, поснимаешь кино". Ни государства, ни от кого. Я благодарен, конечно, за оценку, звание и Шевченковскую премию, но это параллельный мир. Это другие экспертные истории", — рассказал Санин.

О будущем кинорежиссер пока конкретно не говорит. Ведь "Госкино" сейчас большие проекты не финансирует, а за маленькие бюджеты воплотить идеи Санина довольно тяжело.

"У меня сейчас нет даже идеи прийти к государству и просить. Не дадут, или это мизерные истории, пусть работают коллеги. Я сейчас помогаю, мы делаем кучу благотворительных показов фильма, все это идет на армию, на войну. Здесь не о чем говорить", — добавил Санин.

Напомним, режиссер Олесь Санин получил Шевченковскую премию. Также мы рассказывали, как фильм "Довбуш" показывали в прифронтовой Донецкой области.