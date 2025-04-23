Віталіна Біблів назвала ім'я російського режисера, який примушував її до інтиму — фото

Біблів шокувала, як російський режисер вимагав інтим за роль
Українська акторка Віталіна Біблів шокувала історією, як на початку кар'єри отримала непристойну пропозицію від відомого російського режисера. Чоловік пропонував майбутній зірці сексуальні стосунки за роль у фільмі.
Про це акторка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.
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На початку кар'єри, як пригадала акторка, вона часто знімалася в епізодичних ролях і довго не могла отримати головну роль. "Пробитися" кар'єрними сходами артистці запропонував відомий російський режисер.
44-річна Біблів, пригадала, як у 19-річному віці чоловік обіцяв їй головну роль в новому фільмі за інтимні стосунки. Молода акторка була шокована такою пропозицією та одразу дала різку відповідь
"Коли мені було 19 років, був режисер Олександр Ашкеназі. Він живе зараз в лайні. Я знімалася в масовці, він до мене підходить і каже: "Якщо ти зі мною переспиш або відсм*кчеш мені, я тобі дам головну роль в новому проєкті". А я відповіла: "А не пішли б ви…" У мене був вибір — синя таблетка чи червона", — розповіла Біблів.
Зараз акторка жодним чином не шкодує про свій вибір та, ба більше, вдячна, що, попри юний вік, уже розуміла, що ця пропозиція ганебна та принизлива.
"Тоді, в 19 років, я чомусь зрозуміла, що це неправильно. Я зважила все. Я буду йому винна постійно. Мене будуть називати режисерською підстілкою. Я кажу, я могла відразу або ні. Я пішла зніматися у масовці далі. Так і не факт, що мені б дали цю роль", — сказала зірка.
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