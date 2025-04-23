Віталіна Біблів назвала ім'я російського режисера, який примушував її до інтиму — фото

Віталіна Біблів. Фото: скриншот

Українська акторка Віталіна Біблів шокувала історією, як на початку кар'єри отримала непристойну пропозицію від відомого російського режисера. Чоловік пропонував майбутній зірці сексуальні стосунки за роль у фільмі.

Про це акторка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Реклама

Читайте також:

Біблів назвала режисера з РФ, який пропонував їй оральний секс за роль

На початку кар'єри, як пригадала акторка, вона часто знімалася в епізодичних ролях і довго не могла отримати головну роль. "Пробитися" кар'єрними сходами артистці запропонував відомий російський режисер.

44-річна Біблів, пригадала, як у 19-річному віці чоловік обіцяв їй головну роль в новому фільмі за інтимні стосунки. Молода акторка була шокована такою пропозицією та одразу дала різку відповідь

"Коли мені було 19 років, був режисер Олександр Ашкеназі. Він живе зараз в лайні. Я знімалася в масовці, він до мене підходить і каже: "Якщо ти зі мною переспиш або відсм*кчеш мені, я тобі дам головну роль в новому проєкті". А я відповіла: "А не пішли б ви…" У мене був вибір — синя таблетка чи червона", — розповіла Біблів.

Зараз акторка жодним чином не шкодує про свій вибір та, ба більше, вдячна, що, попри юний вік, уже розуміла, що ця пропозиція ганебна та принизлива.

"Тоді, в 19 років, я чомусь зрозуміла, що це неправильно. Я зважила все. Я буду йому винна постійно. Мене будуть називати режисерською підстілкою. Я кажу, я могла відразу або ні. Я пішла зніматися у масовці далі. Так і не факт, що мені б дали цю роль", — сказала зірка.

Нагадаємо, відомий український режисер пояснив, чому втік за кордон під час війни. А також ми писали, що Жан-Клод Ван Дамм оскандалився заявами на підтримку Путіна.