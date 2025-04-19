Стас Жирков виїхав з України та пояснив свою позицію — фото

Стас Жирков. Фото: facebook.com/stas.jirkov

Український режисер та колишній керівник Театру на Лівому березі Дніпра Стас Жирков під час повномасштабної війни виїхав з країни за кордон. Заслужений артист пояснив, як йому вдалося виїхати та чому він прийняв таке рішення.

Про це режисер розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Як розповів екскерівник театру, він отримав дозвіл на виїзд з країни від Мінкульту з метою поширення правди про російське вторгнення та культуно-просвітницькою місією.

"На той момент я отримав дозвіл від Міністерства культури, який дозволив мені виїхати. В цьому листі було зазначено: "Виїзд для інформування і культурної діяльності щодо російського повномасштабного вторгнення". Це ніколи не було секретом. Я не приховував цього. Я не виїхав і створив дві-три вистави й почав працювати на заводі або офіціантом. Я продовжую робити вистави, які зачіпають тему, російсько-української війни, повномасштабного російського вторгнення й не тільки. Я почав займатися цим від 2014 року", — розповів режисер.

Режисер Стас Жирков. Фото: facebook.com/stas.jirkov

На сьогодні Жирков не планує повертатися з-за кордону та, за його словами, продовжує активно працювати над українськими виставами в Європі. При цьому, на думку режисера, він не є зрадником, адже легально працює та виконує свою місію.

"Я не вважаю себе зрадником. Зрадник — це людина, яка колаборує з ворогом. Зрадник — це людина, яка вкрала гроші у військових. Зрадник — це людина, яка вкрала гроші в адміністрації якогось міста, села. А я не вважаю себе зрадником. Я працював і працюю задля того, щоб світ якомога більше дізнавався про російське вторгнення і взагалі про те, хто ми такі. Тому що ми не займалися цим дуже багато років. Нас не існувало для світу. А зараз ми почали існувати", — висловився режисер.

Нагадаємо, відомий український актор виїхав з країни та пояснив, як йому це вдалося. А також ми писали, що режисер "Сам удома 2" назвав епізод з Трампом "прокляттям".