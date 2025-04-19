Стас Жирков выехал из Украины и объяснил свою позицию - фото

Стас Жирков. Фото: facebook.com/stas.jirkov

Украинский режиссер и бывший руководитель Театра на Левом берегу Днепра Стас Жирков во время полномасштабной войны уехал из страны за границу. Заслуженный артист объяснил, как ему удалось уехать и почему он принял такое решение.

Об этом режиссер рассказал в интервью Алине Доротюк.

Реклама

Читайте также:

Стас Жирков объяснил, почему сбежал из Украины

Как рассказал экс-руководитель театра, он получил разрешение на выезд из страны от Минкульта с целью распространения правды о российском вторжении и культурно-просветительской миссией.

"На тот момент я получил разрешение от Министерства культуры, которое позволило мне выехать. В этом письме было указано: "Выезд для информирования и культурной деятельности относительно российского полномасштабного вторжения". Это никогда не было секретом. Я не скрывал этого. Я не уехал и создал два-три спектакля и начал работать на заводе или официантом. Я продолжаю делать спектакли, которые затрагивают тему российско-украинской войны, полномасштабного российского вторжения и не только. Я начал заниматься этим с 2014 года", — рассказал режиссер.

Режиссер Стас Жирков. Фото: facebook.com/stas.jirkov

На сегодняшний день Жирков не планирует возвращаться из-за границы и, по его словам, продолжает активно работать над украинскими спектаклями в Европе. При этом, по мнению режиссера, он не является предателем, ведь легально работает и выполняет свою миссию.

"Я не считаю себя предателем. Предатель — это человек, который коллаборирует с врагом. Предатель — это человек, который украл деньги у военных. Предатель — это человек, который украл деньги у администрации какого-то города. А я не считаю себя предателем. Я работал и работаю для того, чтобы мир как можно больше узнавал о российском вторжении и вообще о том, кто мы такие. Потому что мы не занимались этим очень много лет. Нас не существовало для мира. А сейчас мы начали существовать", — высказался режиссер.

Напомним, известный украинский актер выехал из страны и объяснил, как ему это удалось. А также мы писали, что режиссер "Один дома 2" назвал эпизод с Трампом "проклятием".