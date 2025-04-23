Виталина Библив назвала имя российского режиссера, который принуждал ее к интиму — фото

Виталина Библив. Фото: скриншот

Украинская актриса Виталина Библив шокировала историей, как в начале карьеры получила непристойное предложение от известного российского режиссера. Мужчина предлагал будущей звезде сексуальные отношения за роль в фильме.

Об этом актриса рассказала в интервью Маше Ефросининой.

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В начале карьеры, как вспомнила актриса, она часто снималась в эпизодических ролях и долго не могла получить главную роль. "Пробиться" по карьерной лестнице артистке предложил известный российский режиссер.

44-летняя Библив, вспомнила, как в 19-летнем возрасте мужчина обещал ей главную роль в новом фильме за интимные отношения. Молодая актриса была шокирована таким предложением и сразу дала резкий ответ.

"Когда мне было 19 лет, был режиссер Александр Ашкенази. Он живет сейчас в дерьме. Я снималась в массовке, он ко мне подходит и говорит: "Если ты со мной переспишь или отсм*кчешь мне, я тебе дам главную роль в новом проекте". А я ответила: "А не пошли бы вы..." У меня был выбор — синяя таблетка или красная", — рассказала Библив.

Сейчас актриса никоим образом не жалеет о своем выборе и, более того, благодарна, что, несмотря на юный возраст, уже понимала, что это предложение позорное и унизительное.

"Тогда, в 19 лет, я почему-то поняла, что это неправильно. Я взвесила все. Я буду ему должна постоянно. Меня будут называть режиссерской подстилкой. Я говорю, я могла сразу или нет. Я пошла сниматься в массовке дальше. Да и не факт, что мне бы дали эту роль", — сказала звезда.

Напомним, известный украинский режиссер объяснил, почему сбежал за границу во время войны. А также мы писали, что Жан-Клод Ван Дамм оскандалился заявлениями в поддержку Путина.