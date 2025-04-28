Руперт Гринт во второй раз стал отцом и показал ребенка — фото

Руперт Гринт. Фото: instagram.com/rupertgrint

Британский актер Руперт Гринт сообщил о пополнении в семье. У звезды "Гарри Поттера" и его избранницы, актрисы Джорджии Грум, родился второй ребенок.

Радостной новостью звездный отец поделился в своем Instagram.

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В соцсети 36-летний актер поделился трогательной фотографией с новорожденным малышом в милом боди, на котором было вышито его имя. Звездные родители назвали второго ребенка Голди Дж. Гринт.

"Тайно рожденный ребенок раскрыт. Представляем Голди Дж. Гринт. Ребенок 10/10 (пока)", — подписал фотографию звезда.

Второй ребенок Руперта Гринта. Фото: instagram.com/rupertgrint

Гринт удивил поклонников неожиданным известием, ведь они с любимой долгое время скрывали беременность. Но на днях пару заметили с малышом на руках, поэтому Руперт и Джорджия решили рассказать о пополнении. Однако лицо малыша, пол и дату рождения родители оставили в секрете.

Отметим, что Гринт и Грум вместе уже 14 лет. Звездная пара также воспитывает пятилетнюю дочь Венздей, но о воспитании дочери и ее лице знаменитости стараются скрывать.

Напомним, звезда "Фантастической четверки" женился во второй раз. Также мы писали, что "холостяк" Тарас Цимбалюк отреагировал на слухи, что впервые станет отцом.