Йоан Гріффідд та Б'янка Воллес одружилися — відео

Зірка "Фантастичної четвірки" одружився з молодою акторкою
Британський актор Йоан Гріффідд вдруге одружився. Зірка "Фантастичної четвірки" та його кохана, акторка Б'янка Воллес, офіційно оформили стосунки.
Щасливою новиною пара поділилася в Instagram.
Йоан Гріффідд та Б'янка Воллес одружилися
Новоспечене подружжя опублікувала зворушливе відео з церемонії. 51-річний Гріффідд та 32-річна Воллес обмінялися обітницями на тлі океану.
Зіркова пара не стала влаштовувати пишне весілля, а провела камерну церемонію без зайвих очей.
"Містер і місіс Гріффідд. Шлюб зараз, весілля пізніше", — написало у підписі до відео акторське подружжя.
Зазначимо, що Гріффід та Воллес до шлюбу були у стосунках чотири роки. Пара оголосила про заручини у січня минулого року.
Для актора це вже другий шлюб. Вперше зірка "Фантастичної четвірки" був одружений з акторкою Еліс Еванс. Пара побралася 2007 року, а 2021-го подала на розлучення. З колишньою дружиною актор має двох спільних доньок — 16-річну Еллу та 12-річну Елсі.
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