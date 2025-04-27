Йоан Гріффідд та Б'янка Воллес одружилися — відео

Йоан Гріффідд та Б'янка Воллес. Фото: instagram.com/ioangruffudd

Британський актор Йоан Гріффідд вдруге одружився. Зірка "Фантастичної четвірки" та його кохана, акторка Б'янка Воллес, офіційно оформили стосунки.

Щасливою новиною пара поділилася в Instagram.

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Йоан Гріффідд та Б'янка Воллес одружилися

Новоспечене подружжя опублікувала зворушливе відео з церемонії. 51-річний Гріффідд та 32-річна Воллес обмінялися обітницями на тлі океану.

Зіркова пара не стала влаштовувати пишне весілля, а провела камерну церемонію без зайвих очей.

"Містер і місіс Гріффідд. Шлюб зараз, весілля пізніше", — написало у підписі до відео акторське подружжя.

Зазначимо, що Гріффід та Воллес до шлюбу були у стосунках чотири роки. Пара оголосила про заручини у січня минулого року.

Для актора це вже другий шлюб. Вперше зірка "Фантастичної четвірки" був одружений з акторкою Еліс Еванс. Пара побралася 2007 року, а 2021-го подала на розлучення. З колишньою дружиною актор має двох спільних доньок — 16-річну Еллу та 12-річну Елсі.

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