Бред Пітт одружується — актор освідчився молодшій на 29 років Інес де Рамон

Бред Пітт. Фото: instagram.com/babylonmovie

Американський актор Бред Пітт після розлучення з Анджеліною Джолі знову одружується. Зірка Голлівуду освідчився своїй коханій, дизайнерці ювелірних прикрас Інес де Рамон.

Про це повідомили інсайдери виданню Hindustan Times.

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Бред Пітт освідчився своїй обраниці

61-річний актор нарешті наважився освідчитися своїй 32-річній коханій після двох років у стосунках. Бред запропонував Інес руку та серце перед поїздкою до Нової Зеландії на шеститижневі знімання фільму.

"Бред нарешті відчуває себе вільним від свого минулого і, здавалося б, нескінченного розлучення з Анджеліною. Він хоче, щоб Інес знала, що він завжди буде поруч, незалежно від того, як далеко він їздить по роботі", — розповів інсайдер.

Пара настільки щаслива разом, що навіть до Нової Зеландії Інес вирішила полетіти разом із Бредом, щоб не розлучатися ані на мить. За словами оточення актора, він дуже цінує підтримку та турботу своєї обраниці, а також дуже вдячний, що вона була поруч із ним протягом тривалого і складного розлучення із Джолі.

"Бред знає, як важко Інес пережила його розлучення, і цінує, що вона продовжувала залишатися на його боці, незалежно від того, наскільки запеклою була битва і як на довго вона затягнулася", — поділився інсайдер.

Попередньо, як кажуть джерела, пара планує узаконити стосунки наприкінці літа або на початку осені. Пітт та де Рамон хочуть влаштувати камерне весілля із невеликою кількістю гостей та без "показового реалітішоу".

Для Бреда Пітт цей шлюб стане третім. Вперше актор був одружений із колегою Дженніфер Еністон. Однак після п'яти років шлюбу Пітт пішов від неї до акторки Анджеліни Джолі. Стосунки пари тривали 11 років, перш ніж вони офіційно одружилися. За два роки після церемонії Пітт та Джолі гучно заявили про розлучення, яке тривало майже вісім років. Лише у грудні 2024 пара офіційно розірвала шлюб.

Нагадаємо, "холостяк" Тарас Цимбалюк вперше прокоментував чутки, що стане батьком. А також стало відомо, що 44-річна Віталіна Біблів вперше вийшла заміж.