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Брэд Питт женится на младшей на 29 лет возлюбленной

25 апреля 2025 18:15
Мария Коваленко - Редактор
Брэд Питт женится - актер сделал предложение младшей на 29 лет Инес де Рамон
Брэд Питт. Фото: instagram.com/babylonmovie
Мария Коваленко - Редактор

Американский актер Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли снова женится. Звезда Голливуда сделал предложение своей возлюбленной, дизайнеру ювелирных украшений Инес де Рамон.

Об этом сообщили инсайдеры изданию Hindustan Times.

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61-летний актер наконец решился сделать предложение своей 32-летней возлюбленной после двух лет в отношениях. Брэд предложил Инес руку и сердце перед поездкой в Новую Зеландию на шестинедельные съемки фильма.

"Брэд наконец-то чувствует себя свободным от своего прошлого и, казалось бы, бесконечного развода с Анджелиной. Он хочет, чтобы Инес знала, что он всегда будет рядом, независимо от того, как далеко он ездит по работе", — рассказал инсайдер.

Пара настолько счастлива вместе, что даже в Новую Зеландию Инес решила полететь вместе с Брэдом, чтобы не расставаться ни на минуту. По словам окружения актера, он очень ценит поддержку и заботу своей избранницы, а также очень благодарен, что она была рядом с ним в течение длительного и сложного развода с Джоли.

"Брэд знает, как тяжело Инес пережила его развод, и ценит, что она продолжала оставаться на его стороне, независимо от того, насколько ожесточенной была битва и как на долго она затянулась", — поделился инсайдер.

Предварительно, как говорят источники, пара планирует узаконить отношения в конце лета или в начале осени. Питт и де Рамон хотят устроить камерную свадьбу с небольшим количеством гостей и без "показательного реалити-шоу".

Для Брэда Питт этот брак станет третьим. Впервые актер был женат на коллеге Дженнифер Энистон. Однако после пяти лет брака Питт ушел от нее к актрисе Анджелине Джоли. Отношения пары длились 11 лет, прежде чем они официально поженились. Через два года после церемонии Питт и Джоли громко заявили о разводе, который длился почти восемь лет. Только в декабре 2024 года пара официально расторгла брак.

Напомним, "холостяк" Тарас Цимбалюк впервые прокомментировал слухи, что станет отцом. А также стало известно, что 44-летняя Виталина Библив впервые вышла замуж.

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