Фантастична четвірка: Перші кроки — перший трейлер нового фільму Marvel

Кадр з фільму "Фантастична четвірка: Перші кроки". Фото: скриншот

Вийшов перший тизер-трейлер нової частини супергеройського фільму "Фантастична четвірка: Перші кроки". Прем'єра стрічки відбудеться влітку 2025 року.

Дубльований трейлер на YouTube представила компанія Kinomania Film Distribution.

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У ретро-футуристичному світі, натхненому атмосферою 1960-х, нова "Фантастична четвірка" стикається з найважчим випробуванням. Балансуючи між супергеройськими обов'язками та родиною, вони змушені захищати Землю від ненаситного космічного бога Ґалактуса та його таємничого Вісника.

Головні ролі у другому перезапуску "Фантастичної четвірки виконали: Педро Паскаль (Рід Річардс / Містер Фантастик), Ванесса Кірбі (Сью Шторм / Невидима леді), Джезеф Квінн (Джонні Шторм / Людина-смолоскип) та Ебон Мосс-Бакрак (Бен Грімм / Істота). Також у фільмі знялися Джулія Гарнер, Ральф Айнесон та Роберт Дауні-молодший.

Режисером стрічки став Мет Шакман, а продюсером — керівник Marvel Studios Кевін Файгі.

Прем'єра фільму запланована на 24 липня 2025 року.

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