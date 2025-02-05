Фантастическая четверка: Первые шаги - первый трейлер нового фильма Marvel

Кадр из фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги". Фото: скриншот

Вышел первый тизер-трейлер новой части супергеройского фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги". Премьера ленты состоится летом 2025 года.

Дублированный трейлер на YouTube представила компания Kinomania Film Distribution.

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"Фантастическая четверка: Первые шаги" — трейлер

В ретро-футуристическом мире, вдохновленном атмосферой 1960-х, новая "Фантастическая четверка" сталкивается с тяжелейшим испытанием. Балансируя между супергеройскими обязанностями и семьей, они вынуждены защищать Землю от ненасытного космического бога Галактуса и его таинственного Вестника.

Главные роли во втором перезапуске "Фантастической четверки исполнили: Педро Паскаль (Рид Ричардс / Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Сью Шторм / Невидимая леди), Джезеф Куинн (Джонни Шторм / Человек-факел) и Эбон Мосс-Бакрак (Бен Гримм / Существо). Также в фильме снялись Джулия Гарнер, Ральф Айнесон и Роберт Дауни-младший.

Режиссером ленты стал Мэт Шакман, а продюсером — руководитель Marvel Studios Кевин Файги.

Премьера фильма запланирована на 24 июля 2025 года.

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