Фантастическая четверка: Первые шаги - первый трейлер нового фильма Marvel

Фантастическая четверка возвращается — первый трейлер новой части
Вышел первый тизер-трейлер новой части супергеройского фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги". Премьера ленты состоится летом 2025 года.
Дублированный трейлер на YouTube представила компания Kinomania Film Distribution.
"Фантастическая четверка: Первые шаги" — трейлер
В ретро-футуристическом мире, вдохновленном атмосферой 1960-х, новая "Фантастическая четверка" сталкивается с тяжелейшим испытанием. Балансируя между супергеройскими обязанностями и семьей, они вынуждены защищать Землю от ненасытного космического бога Галактуса и его таинственного Вестника.
Главные роли во втором перезапуске "Фантастической четверки исполнили: Педро Паскаль (Рид Ричардс / Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Сью Шторм / Невидимая леди), Джезеф Куинн (Джонни Шторм / Человек-факел) и Эбон Мосс-Бакрак (Бен Гримм / Существо). Также в фильме снялись Джулия Гарнер, Ральф Айнесон и Роберт Дауни-младший.
Режиссером ленты стал Мэт Шакман, а продюсером — руководитель Marvel Studios Кевин Файги.
Премьера фильма запланирована на 24 июля 2025 года.
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