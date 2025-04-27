Йоан Гриффидд и Бьянка Уоллес поженились — видео

Йоан Гриффидд и Бьянка Уоллес. Фото: instagram.com/ioangruffudd

Британский актер Йоан Гриффидд во второй раз женился. Звезда "Фантастической четверки" и его возлюбленная, актриса Бьянка Уоллес официально оформили отношения.

Счастливой новостью пара поделилась в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Йоан Гриффидд и Бьянка Уоллес поженились

Новоиспеченные супруги опубликовали трогательное видео с церемонии. 51-летний Гриффидд и 32-летняя Уоллес обменялись клятвами на фоне океана.

Звездная пара не стала устраивать пышную свадьбу, а провела камерную церемонию без лишних глаз.

"Мистер и миссис Гриффидд. Брак сейчас, свадьба позже",- написали в подписи к видео актерские супруги.

Отметим, что Гриффид и Уоллес до брака были в отношениях четыре года. пара объявила о помолвке в январе прошлого года.

Для актера это уже второй брак. Впервые звезда "Фантастической четверки" был женат на актрисе Элис Эванс. Пара обручилась в 2007 году, а 2021 подала на развод. С бывшей женой актер имеет двух общих дочерей — 16-летняя Элла и 12-летняя Элси.

Напомним, Брэд Питт сделал предложение младшей на 29 лет возлюбленной. А также мы писали, что актриса Виталина Библив впервые вышла замуж.