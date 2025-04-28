Звезды Сверхъестественного встретились с фанатами — фото

Актеры сериала "Сверхъестественное". Фото: instagram.com/mish

Актеры сериала "Сверхъестественное" снова собрались вместе ради поклонников. Дженсен Эклз, Джаред Падалеки, Миша Коллинз и другие актеры посетили фан-встречу Creation Entertainment.

В своем Instagram Миша Коллинз поделился фотографиями с коллегами по сериалу.

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На днях в Миннеаполисе состоялась фанатская встреча с актерами сериала, где все желающие могли пообщаться с актерами, посетить тематические локации и сделать фото с любимыми звездами.

Ради события исполнители главных ролей — Дженсен Эклз, Джаред Падалеки и Миша Коллинз — снова встретились вместе. Конечно, встречу также посетили Марк Шеппард, известный как Кроули, и Джим Бивер, который сыграл Бобби.

Марк Шеппард и Джим Бивер. Фото: instagram.com/creationent

Также к ним присоединилась исполнительница роли Ровены Маклауд Рут Коннелл и Александр Калверт известный по роли Джека Клайна.

После встречи звезды Коллинз повеселил поклонников совместными фотографиями с коллегами.

Джаред Падалеки, Дженсен Эклз, Рут Коннелл и Миша Коллинз. Фото: instagram.com/mish

Падалеки, Эклз, Коннелл и Коллинз позировали в культовой черной Chevrolet Impala.

"Наше невинное воссоединение с "Импалой" на этих выходных быстро набрало обороты..." — пошутил под фото Коллинз.

Звезды "Сверхъестественного" повеселили кадрами. Фото: instagram.com/mish

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