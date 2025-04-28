Звезды Сверхъестественного встретились с фанатами — фото

Звезды "Сверхъестественного" воссоединились ради фанов
Актеры сериала "Сверхъестественное" снова собрались вместе ради поклонников. Дженсен Эклз, Джаред Падалеки, Миша Коллинз и другие актеры посетили фан-встречу Creation Entertainment.
В своем Instagram Миша Коллинз поделился фотографиями с коллегами по сериалу.
Звезды "Сверхъестественного" повеселили забавными фото
На днях в Миннеаполисе состоялась фанатская встреча с актерами сериала, где все желающие могли пообщаться с актерами, посетить тематические локации и сделать фото с любимыми звездами.
Ради события исполнители главных ролей — Дженсен Эклз, Джаред Падалеки и Миша Коллинз — снова встретились вместе. Конечно, встречу также посетили Марк Шеппард, известный как Кроули, и Джим Бивер, который сыграл Бобби.
Также к ним присоединилась исполнительница роли Ровены Маклауд Рут Коннелл и Александр Калверт известный по роли Джека Клайна.
После встречи звезды Коллинз повеселил поклонников совместными фотографиями с коллегами.
Падалеки, Эклз, Коннелл и Коллинз позировали в культовой черной Chevrolet Impala.
"Наше невинное воссоединение с "Импалой" на этих выходных быстро набрало обороты..." — пошутил под фото Коллинз.
Напомним, звезда сериала "Ты" Пенн Беджли появился на премьере с женой, которая беременна двойней. А также мы писали, что актеры "Уэнздей" показали пылкую любовь в новом фильме.
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