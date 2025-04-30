Иллюзия обмана 3 - первый трейлер и дата выхода

"Иллюзия обмана 3". Фото: кадр из фильма

Фанаты криминального триллера "Иллюзия обмана" дождались официального трейлера третьего фильма франшизы. Знакомые персонажи возвращаются для новой аферы спустя почти 10 лет после последнего фильма.

Кинокомпания Lionsgate выпустила трейлер на YouTube.

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Опытные иллюзионисты и мошенники Атлас, Уайлдер, МакКинни, Роудс и Ривз снова берутся за дело. Новая цель, новое ограбление и новые фокусы. Зрителей ждет еще больше экшна, приключений и, конечно, магии.

К своим ролям во франшизе вернулись Джесси Айзенберг, Марк Раффало, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Морган Фримен, Лиззи Каплан и Дэниел Рэдклифф. А также зрители увидят новых персонажей.

Премьера ленты запланирована на 14 ноября 2025 года.

Кстати, создатели фильма также заявили, что фанатов ждет еще одна лента франшизы. Lionsgate начнет работу над четвертым фильмом "Иллюзии обмана".

Напомним, Netflix показал первый трейлер нового сериала с Джулианн Мур. А также мы писали, что звезды "Сверхъестественного" объединились ради фанатов.