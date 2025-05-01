Новые сериалы мая 2025 — Сирены, Убийцебот, Дастер и другие — полный список

Главные премьеры мая — 11 самых ожидаемых сериалов
Последний месяц весны будет насыщен не только солнечными днями, но и новинками сериалов. Зрителей ждут новые увлекательные истории, а также возвращение любимых персонажей.
Новини.LIVE рассказывают подробнее.
Четыре времени года
Три супружеские пары имеют давнюю общую традицию — каждый сезон отправляться на отдых вместе. Но новый отпуск оказывается под угрозой, когда одна из пар решает развестись.
Премьера 1 мая.
Ходячие мертвецы: Мертвый город
Второй сезон сериала снова расскажет о приключениях Мэгги и Нигана в пост-апокалиптическом Нью-Йорке. Персонажи решаются на опасные поиски пропавшего сына Меган.
Премьера 4 мая.
Покерфейс
Главная героиня Чарли, которая легко определяет ложь лишь одним взглядом, во втором сезоне также вынуждена спасаться от бывшего босса-преступника. Путешествуя по Америке, она использует свой дар, чтобы помочь другим.
Премьера 8 мая.
Плохие мысли
Новый сериал в жанре черной комедии от известного американского комика Тома Сегура. Каждый эпизод расскажет отдельную историю и заставит зрителя смеяться и пугаться одновременно.
Премьера 13 мая.
Фред и Роуз Вести: Британская история ужаса
Мини-сериал расскажет об одних из самых жестоких серийных убийц Великобритании — Фреда и Роуз Уэстов. Недавно найденные материалы полиции откроют новые подробности жуткого дела.
Премьера 14 мая.
Змейки и лесенки
Молодая и амбициозная учительница мечтает занять пост директора школы. Но путь к желанной должности пролегает через ложь, коррупцию и личные драмы.
Любовь, смерть и работы
Сериал-антология возвращается, чтобы рассказать зрителям новые анимационные истории, основанные на научно-фантастической ленте "Тяжелый металл" 1981 года.
Премьера 15 мая.
Дастер
Первая темнокожая женщина, которая становится агентом ФБР, решает уничтожить преступный синдикат. Для этого она объединяется с водителем, который помогал преступникам бежать с места преступления.
Премьера 15 мая.
Убийца-бот
Охранный андроид, который называется Убийцебот, на самом деле имеет умственные способности. Он должен скрывать свои навыки свободного мышления и выполнять чужие жестокие приказы. Однако его все больше начинает тянуть к людям.
Премьера 16 мая.
Девять идеальных незнакомцев
Главная героиня в исполнении Николь Кидман организовывает нетипичные ретриты для тех, кто устал от обыденной жизни. В новом сезоне девять новых гостей отправятся в Австрийские Альпы на очередную шокирующую "перезагрузку".
Сирены
Девон волнуется за свою сестру Симону, которая имеет очень странные отношения со своей начальницей Микаэлой Келл. Девушка решает вмешаться и приезжает на уикенд в пляжное поместье Келлов. Но Девон еще не знает, что Микаэла окажется сильной соперницей.
Премьера 22 мая.
Ранее Лиам Хемсворт показался в образе Геральта на съемках нового "Ведьмака". А также вышел первый официальный трейлер "Иллюзии обмана 3".
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