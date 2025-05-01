Новые сериалы мая 2025 — Сирены, Убийцебот, Дастер и другие — полный список

Сериал "Сирены". Фото: Netflix

Последний месяц весны будет насыщен не только солнечными днями, но и новинками сериалов. Зрителей ждут новые увлекательные истории, а также возвращение любимых персонажей.

Новини.LIVE рассказывают подробнее.

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Четыре времени года

Три супружеские пары имеют давнюю общую традицию — каждый сезон отправляться на отдых вместе. Но новый отпуск оказывается под угрозой, когда одна из пар решает развестись.

Премьера 1 мая.

Ходячие мертвецы: Мертвый город

Второй сезон сериала снова расскажет о приключениях Мэгги и Нигана в пост-апокалиптическом Нью-Йорке. Персонажи решаются на опасные поиски пропавшего сына Меган.

Премьера 4 мая.

Покерфейс

Главная героиня Чарли, которая легко определяет ложь лишь одним взглядом, во втором сезоне также вынуждена спасаться от бывшего босса-преступника. Путешествуя по Америке, она использует свой дар, чтобы помочь другим.

Премьера 8 мая.

Плохие мысли

Новый сериал в жанре черной комедии от известного американского комика Тома Сегура. Каждый эпизод расскажет отдельную историю и заставит зрителя смеяться и пугаться одновременно.

Премьера 13 мая.

Фред и Роуз Вести: Британская история ужаса

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Премьера 14 мая.

Змейки и лесенки

Молодая и амбициозная учительница мечтает занять пост директора школы. Но путь к желанной должности пролегает через ложь, коррупцию и личные драмы.

Любовь, смерть и работы

Сериал-антология возвращается, чтобы рассказать зрителям новые анимационные истории, основанные на научно-фантастической ленте "Тяжелый металл" 1981 года.

Премьера 15 мая.

Дастер

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Премьера 15 мая.

Убийца-бот

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Сирены

Девон волнуется за свою сестру Симону, которая имеет очень странные отношения со своей начальницей Микаэлой Келл. Девушка решает вмешаться и приезжает на уикенд в пляжное поместье Келлов. Но Девон еще не знает, что Микаэла окажется сильной соперницей.

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