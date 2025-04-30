Ти 5 сезон — продюсери розсекретили один з варіантів фіналу

Серіал "Ти". Фото: instagram.com/younetflix

Днями на платформі Netflix відбулася прем'єра фінального сезону серіалу "Ти", який поставив крапку в історії персонажа Джо Голдберга. Але насправді варіантів завершення проєкту було декілька.

Шоуранери серіалу розповіли New York Post одну з версій.

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Матеріал містить спойлери

Виконавчі продюсери Майкл Фолі та Джастін Ло зізналися, що певний час думали над тим, як завершити цю історію і навіть серйозно замислювалися над тим, щоб фінал був містичним.

Так, за однієї із версій, персонаж актора Пенна Беджлі мав би стати привидом.

"Ми перебрали багато різних варіантів, один з яких полягав у тому, що він дійсно загинув від рук Бронте (одна з героїнь — Ред.). Я навіть згадую версію, де його застрелили. І глядачі б не розуміли, що він мертвий до останнього епізоду, в якому він усвідомлює, що він — привид", — розповів Джастін Ло.

Кадр з серіалу "Ти". Фото: instagram.com/younetflix

Однак, зрештою, творці трилеру все ж таки вирішили зупинитися на більш реалістичній та справедливій, на їхню думку, фінальній серії.

"Протягом усього серіалу сценаристи та творці були переконані, що Джо не уникне покарання за свої злочини. Смерть була б занадто легким фіналом для цього персонажа. Ми увійшли в сезон, знаючи, що не хочемо його спокутувати, що він отримає свою відплату, що він зустрінеться з деким з тих, чиї життя він зруйнував. І найголовніше, ми знали, що йому доведеться зіштовхнутися з самим собою", — додав Фолі.

Нагадаємо, виконавець головної ролі у серіалі Пенн Беджлі з'явився на прем'єрі з вагітною дружиною.

А також ми писали, що незабаром на Netflix вийде новий серіал з Джуліанн Мур у головній ролі.