Ты 5 сезон — продюсеры рассекретили один из вариантов финала

Сериал "Ты". Фото: instagram.com/younetflix

На днях на платформе Netflix состоялась премьера финального сезона сериала "Ты", который поставил точку в истории персонажа Джо Голдберга. Но на самом деле вариантов завершения проекта было несколько.

Шоураннеры сериала рассказали New York Post одну из версий.

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Исполнительные продюсеры Майкл Фоли и Джастин Ло признались, что некоторое время думали над тем, как завершить эту историю и даже серьезно задумывались над тем, чтобы финал был мистическим.

Так, по одной из версий, персонаж актера Пенна Беджли должен был бы стать призраком.

"Мы перебрали много разных вариантов, один из которых заключался в том, что он действительно погиб от рук Бронте (одна из героинь — Ред.). Я даже вспоминаю версию, где его застрелили. И зрители бы не понимали, что он мертв до последнего эпизода, в котором он осознает, что он — призрак", — рассказал Джастин Ло.

Кадр из сериала "Ты". Фото: instagram.com/younetflix

Однако, в конце концов, создатели триллера все же решили остановиться на более реалистичной и справедливой, по их мнению, финальной серии.

"На протяжении всего сериала сценаристы и создатели были убеждены, что Джо не избежит наказания за свои преступления. Смерть была бы слишком легким финалом для этого персонажа. Мы вошли в сезон, зная, что не хотим его искупить, что он получит свое возмездие, что он встретится с некоторыми из тех, чьи жизни он разрушил. И самое главное, мы знали, что ему придется столкнуться с самим собой", — добавил Фоли.

Напомним, исполнитель главной роли в сериале Пенн Беджли появился на премьере с беременной женой.

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