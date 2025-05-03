Вулиця жахів: Королева випускного — трейлер і дата виходу на Netflix

Фільм "Вулиця жахів: Королева випускного". Фото: Netflix

Незабаром на Netflix відбудеться прем'єра нового фільму жахів. Глядачі вже в очікуванні стрічки "Вулиця жахів: Королева випускного", яка стане четвертою в антології за романами письменника Р. Л. Стайна.

Трейлер вийшов на YouTube.

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Учні старшої школи Шейдісайд готуються до випускного 1988 року. Традиційне голосування за королеву балу перетворюється на справжнє змагання, коли аутсайдерка Лора несподівано також стає однією з кандидаток. Але шкільний конкурс перетворюється на моторошну боротьбу, коли одна за одною гинуть претендентки на корону.

Ролі у горорі виконали Індія Фаулер, Сюзанна Сон, Лілі Тейлор, Кетрін Вотерстон, Фіна Страцца, Кріс Клейн та інші.

Прем'єра стрічки відбудеться на стрімінговій платформі вже 23 травня.

Нагадаємо, новий український детектив вийшов на Netflix. А також відбулася прем'єра трилеру "Ще одна проста послуга" з Блейк Лайвлі та Анною Кендрик.