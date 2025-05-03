Ще одна проста послуга — де дивитися онлайн

Фільм "Ще одна проста послуга". Фото: instagram.com/asimplefavor

Шанувальники "Простої послуги" із Блейк Лайвлі та Анною Кендрик у головних ролях нарешті дочекалися продовження. Друга частина фільму стала доступна для перегляду онлайн.

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Події фільму розгортаються через п'ять років після того, що сталося у першій частині. Емілі знову з'являється у житті Стефані із неочікуваним проханням — стати її подружкою нареченої на весіллі з італійським бізнесменом. Неймовірна краса острову Капрі, гламурні гості та щасливі молодята — не вистачає лише зради та вбивства.

Окрім Кендрик та Лайвлі ролі у фільмі також виконали Ендрю Раннеллс, Башир Салахуддін, Елізабет Перкінс, Мішель Морроне, Олена Софія Річчі, Алекс Ньюелл, Генрі Голдінг та Еллісон Дженні.

Для глядачів кримінальний трилер став доступний 1 травня на платформі Amazon Prime Video.

До речі, експерти дали посередню оцінку фільму. Так, на платформі IMDb стрічку оцінили на 5,4 з 10 балів, а на Rotten Tomatoes "Ще одна проста послуга" отримала 67% відсотків свіжості.

Нагадаємо, новий український детектив став доступний на Netflix. А також з'явилися перші кадри зі знімань ремейку "Білявки в законі".