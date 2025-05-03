Ремейк Білявки в законі — Лексі Майнтрі помітили на зніманнях серіалу Ел — фото

Лексі Майнтрі в ролі Ел Вудз. Фото: instagram.com/leximinetree

У Лос-Аджелесі на повну тривають знімання ремейку культової комедії "Білявка в законі". Шанувальники побачили свіжі кадри із акторкою Лексі Майнтрі, яка виконає у серіалі головну роль.

Фото зі знімального майданчику поділилися Backgrid в Instagram.

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Лексі Майнтрі показалася в образі Ел Вудз

23-річну акторку разом зі знімальною групою помітили під час знімань однієї зі сцен серіалу "Ел" в Беверлі-Гіллз.

На екрані Майнтрі відтворила усім відомий гламурний образ білявки Ел — рожева сукня Chanel, рожева сумочка, ідеальна зачіска та брендові пакети у руках.

Знімання серіалу "Ел". Фото: instagram.com/backgrid_usa

Сюжет серіалу розповість про життя Ел Вудз до того, як вона вступила до Гарварду та стала успішною юристкою. Глядачі побачать історію героїні під час її навчання у старшій школі.

Лексі Майнтрі на зніманнях серіалу "Ел". Фото: instagram.com/backgrid_usa

Голлівудська акторка Різ Візерспун, яка зіграла Ел у фільмі, стала продюсеркою серіалу та особисто кастингувала претенденток на головну роль.

До акторського складу серіалу також доєдналися Джун Даян Рафаель, Том Еверетт Скотт, Чендлер Кінні, Джейкоб Московіц та інші.

Нагадаємо, Ліама Гемсворта заскочили в образі Ґеральта на зніманнях "Відьмака". А також вийшов перший трейлер "Ілюзії обману 3".