Ремейк Блондинки в законе — Лекси Майнтри заметили на съемках сериала Эль — фото

Лекси Майнтри в роли Эль Вудс. Фото: instagram.com/leximinetree

В Лос-Анджелесе на полную продолжаются съемки ремейка культовой комедии "Блондинка в законе". Поклонники увидели свежие кадры с актрисой Лекси Майнтри, которая исполнит в сериале главную роль.

Фото со съемочной площадки поделились Backgrid в Instagram.

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23-летнюю актрису вместе со съемочной группой заметили во время съемок одной из сцен сериала "Эль" в Беверли-Хиллз.

На экране Майнтри воссоздала всем известный гламурный образ блондинки Эль — розовое платье Chanel, розовая сумочка, идеальная прическа и брендовые пакеты в руках.

Съемки сериала "Эль". Фото: instagram.com/backgrid_usa

Сюжет сериала расскажет о жизни Эль Вудс до того, как она поступила в Гарвард и стала успешным юристом. Зрители увидят историю героини во время ее обучения в старшей школе.

Лекси Майнтри на съемках сериала "Эль". Фото: instagram.com/backgrid_usa

Голливудская актриса Риз Уизерспун, которая сыграла Эль в фильме, стала продюсером сериала и лично кастинговала претенденток на главную роль.

К актерскому составу сериала также присоединились Джун Дайан Рафаэль, Том Эверетт Скотт, Чендлер Кинни, Джейкоб Московиц и другие.

Напомним, Лиама Хемсворта застали в образе Геральта на съемках "Ведьмака". А также вышел первый трейлер "Иллюзии обмана 3".