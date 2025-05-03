Еще одна простая просьба — где смотреть онлайн

Фильм "Еще одна простая просьба". Фото: instagram.com/asimplefavor

Поклонники "Простой просьбы" с Блейк Лайвли и Анной Кендрик в главных ролях наконец дождались продолжения. Вторая часть фильма стала доступна для просмотра онлайн.

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События фильма разворачиваются через пять лет после того, что произошло в первой части. Эмили снова появляется в жизни Стефани с неожиданной просьбой — стать ее подружкой невесты на свадьбе с итальянским бизнесменом. Невероятная красота острова Капри, гламурные гости и счастливые молодожены — не хватает только измены и убийства.

Кроме Кендрик и Лайвли роли в фильме также исполнили Эндрю Раннеллс, Башир Салахуддин, Элизабет Перкинс, Мишель Морроне, Елена София Риччи, Алекс Ньюэлл, Генри Голдинг и Эллисон Дженни.

Для зрителей криминальный триллер стал доступен 1 мая на платформе Amazon Prime Video.

Кстати, эксперты дали посредственную оценку фильму. Так, на платформе IMDb ленту оценили на 5,4 из 10 баллов, а на Rotten Tomatoes "Еще одна простая просьба" получила 67% процентов свежести.

Напомним, новый украинский детектив стал доступен на Netflix. А также появились первые кадры со съемок ремейка "Блондинки в законе".