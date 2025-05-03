Улица ужасов: Королева выпускного - трейлер и дата выхода на Netflix

Фильм "Улица ужасов: Королева выпускного". Фото: Netflix

Вскоре на Netflix состоится премьера нового фильма ужасов. Зрители уже в ожидании ленты "Улица ужасов: Королева выпускного", которая станет четвертой в антологии по романам писателя Р. Л. Стайна.

Трейлер вышел на YouTube.

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Ученики старшей школы Шейдисайд готовятся к выпускному 1988 года. Традиционное голосование за королеву бала превращается в настоящее соревнование, когда аутсайдерка Лора неожиданно также становится одной из кандидаток. Но школьный конкурс превращается в жуткую борьбу, когда одна за другой погибают претендентки на корону.

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Роли в хорроре исполнили Индия Фаулер, Сюзанна Сон, Лили Тейлор, Кэтрин Уотерстон, Фина Страцца, Крис Клейн и другие.

Премьера ленты состоится на стриминговой платформе уже 23 мая.

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Напомним, новый украинский детектив вышел на Netflix. А также состоялась премьера триллера "Еще одна простая услуга" с Блейк Лайвли и Анной Кендрик.

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