Комедія Песики — Леся Нікітюк розповіла цікаві факти про фільм

Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк поділилася цікавими фактами про знімання романтичної комедії "Песики". Головна роль у фільмі стала дебютом зірки у кіно.

Подробицями знімального процесу новоспечена акторка поділилася в Instagram.

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Знаменитість вирішила розповісти глядачам, які процеси відбувалися на знімальному майданчику поза камерами та на які хитрощі довелося йти команді заради знімань.

Зокрема, Нікітюк розповіла, що взяти участь у фільмі запросили близько 100 песиків. Серед них були хвостаті вихованці притулку Gostomel Shelter, таким чином команда хотіла привернути увагу людей до проблем адаптації покинутих тварин.

Леся Нікітюк на зніманнях фільму "Песики". Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"В головних ролях знялись 5 песиків, яких підбирали під головних акторів. Кожен з них мав досвід зйомок в рекламі і кіно. На майданчику завжди були хазяїни песиків, кастинг-директор песиків і кінолог. Майже кожен з Песиків мав дублера, у деяких псів-хлопчиків були дівчатка-дублерші. Особливо для спільних сцен, бо дівчатка більш спокійні і налаштовані на взаємодію", — розповіла Леся.

Окрім того, аби поладнати із чотирилапими для ведучої проводилися спеціальні репетиції, де вони могли "знайти спільну мову" та відпрацювати трюки.

"В мене були окремі репетиції, де ми вчились разом з ними ходити, спати, їсти і песики вчились робити різні трюки: наприклад, стягувати з мене рушник", — пригадала Нікітюк.

Леся Нікітюк та Олена Хохлаткіна на майданчику "Песиків". Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також певною складністю були знімання літніх сцени восени. Як зізналася Леся, у перервах між дублями їй довелося шукати, чим зігрітися.

"Майже всі сцени, де в кадрі ви бачите ніби теплу погоду і мене в короткій спідниці, була холодна осіння погода! І не більше, ніж +10 градусів тепла. В перерві між дублями я грілась термоковдрою і літрами чайку", — поділилася зірка.

Романтична комедія транслюється в українських кінотеатрах з 27 лютого.

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