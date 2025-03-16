Комедия Песики — Леся Никитюк рассказала интересные факты о фильме

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк поделилась интересными фактами о съемках романтической комедии "Песики". Главная роль в фильме стала дебютом звезды в кино.

Подробностями съемочного процесса новоиспеченная актриса поделилась в Instagram.

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Знаменитость решила рассказать зрителям, какие процессы происходили на съемочной площадке вне камер и на какие ухищрения пришлось идти команде ради съемок.

В частности, Никитюк рассказала, что принять участие в фильме пригласили около 100 собак. Среди них были хвостатые питомцы приюта Gostomel Shelter, таким образом команда хотела привлечь внимание людей к проблемам адаптации брошенных животных.

Леся Никитюк на съемках фильма "Песики". Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"В главных ролях снялись 5 собачек, которых подбирали под главных актеров. Каждый из них имел опыт съемок в рекламе и кино. На площадке всегда были хозяева собачек, кастинг-директор собачек и кинолог. Почти каждый из Песиков имел дублера, у некоторых псов-мальчиков были девочки-дублерши. Особенно для совместных сцен, потому что девочки более спокойны и настроены на взаимодействие", — рассказала Леся.

Кроме того, чтобы поладить с четвероногими для ведущей проводились специальные репетиции, где они могли "найти общий язык" и отработать трюки.

"У меня были отдельные репетиции, где мы учились вместе с ними ходить, спать, есть и собачки учились делать разные трюки: например, стягивать с меня полотенце", — вспомнила Никитюк.

Леся Никитюк и Елена Хохлаткина на площадке "Песиков". Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также определенной сложностью были съемки летних сцены осенью. Как призналась Леся, в перерывах между дублями ей пришлось искать, чем согреться.

"Почти все сцены, где в кадре вы видите будто теплую погоду и меня в короткой юбке, была холодная осенняя погода! И не более, чем +10 градусов тепла. В перерыве между дублями я грелась термоодеялом и литрами чая", — поделилась звезда.

Романтическая комедия транслируется в украинских кинотеатрах с 27 февраля.

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