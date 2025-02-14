Фільм Песики — пісня "Муракамі" DOROFEEVA стала саундтреком комедії

Надя Дорофєєва. Фото: пресслужба

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) представила офіційний саундтрек до української комедії "Песики". Спеціально для романтичного фільму артистка написала пісню "Муракамі".

Прем'єра відбулася на YouTube.

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Пісня співачки стала гармонійним доповненням до сюжету стрічки, головну роль у якій виконала телеведуча Леся Нікітюк. Трек не дарма отримав таку назву, адже героїня фільму прихильниця письменника Харукі Муракамі.

"Ця пісня дочекалася свого часу — точніше, фільму. Вона не вийшла в моєму альбомі, і я її тримала для якогось приводу. І цим приводом став фільм "Песики" — команда прийшла до мене з запитом написати саундтрек до стрічки. Коли я переслухала всі свої невипущені треки, зрозуміла, що пісня "Муракамі" — це ідеальний метч, вона дуже пасує цьому кіно! Адже героїня стрічки та героїня пісні переживають дуже схожі любовні історії. Ця пісня зухвала та з правильними сенсами про те, що треба бути сміливою, щоб відпустити те, в чому вже немає великої сили та кохання", — поділилася DOROFEEVA.

У день релізу пісні вийшла відеоробота, яку зняв режисер Інді Хайт, поєднавши кадри кліпу з найяскравішими моментами стрічки.

Побачити романтичну комедію в кінотеатрах глядачі зможуть вже з 27 лютого.

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