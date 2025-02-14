Фільм Песики — пісня "Муракамі" DOROFEEVA стала саундтреком комедії

Дорофєєва запрем'єрила яскравий саундтрек до комедії "Песики"
Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) представила офіційний саундтрек до української комедії "Песики". Спеціально для романтичного фільму артистка написала пісню "Муракамі".
Прем'єра відбулася на YouTube.
Дорофєєва представила трек "Муракамі" для ромкому "Песики"
Пісня співачки стала гармонійним доповненням до сюжету стрічки, головну роль у якій виконала телеведуча Леся Нікітюк. Трек не дарма отримав таку назву, адже героїня фільму прихильниця письменника Харукі Муракамі.
"Ця пісня дочекалася свого часу — точніше, фільму. Вона не вийшла в моєму альбомі, і я її тримала для якогось приводу. І цим приводом став фільм "Песики" — команда прийшла до мене з запитом написати саундтрек до стрічки. Коли я переслухала всі свої невипущені треки, зрозуміла, що пісня "Муракамі" — це ідеальний метч, вона дуже пасує цьому кіно! Адже героїня стрічки та героїня пісні переживають дуже схожі любовні історії. Ця пісня зухвала та з правильними сенсами про те, що треба бути сміливою, щоб відпустити те, в чому вже немає великої сили та кохання", — поділилася DOROFEEVA.
У день релізу пісні вийшла відеоробота, яку зняв режисер Інді Хайт, поєднавши кадри кліпу з найяскравішими моментами стрічки.
Побачити романтичну комедію в кінотеатрах глядачі зможуть вже з 27 лютого.
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