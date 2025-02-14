Фильм Песики - песня "Мураками" DOROFEEVA стала саундтреком комедии

Надя Дорофеева. Фото: пресс-служба

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) представила официальный саундтрек к украинской комедии "Песики". Специально для романтического фильма артистка написала песню "Мураками".

Премьера состоялась на YouTube.

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Песня певицы стала гармоничным дополнением к сюжету ленты, главную роль в которой исполнила телеведущая Леся Никитюк. Трек не зря получил такое название, ведь героиня фильма поклонница писателя Харуки Мураками.

"Эта песня дождалась своего времени — точнее, фильма. Она не вышла в моем альбоме, и я ее держала для какого-то повода. И этим поводом стал фильм "Песики" — команда пришла ко мне с запросом написать саундтрек к ленте. Когда я переслушала все свои невыпущенные треки, поняла, что песня "Мураками" — это идеальный метч, она очень подходит этому кино! Ведь героиня ленты и героиня песни переживают очень похожие любовные истории. Эта песня дерзкая и с правильными смыслами о том, что надо быть смелой, чтобы отпустить то, в чем уже нет большой силы и любви", — поделилась DOROFEEVA.

В день релиза песни вышла видеоработа, которую снял режиссер Инди Хайт, соединив кадры клипа с самыми яркими моментами ленты.

Увидеть романтическую комедию в кинотеатрах зрители смогут уже с 27 февраля.

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